Отмена на период войны таможенных платежей на автомобили – хороший повод пересесть на свежее и комфортабельное авто. Но вторичный рынок – не шоурум, из-за неудачного выбора можно не только сэкономить, а потерять все сохранения. Как выбрать автомобиль в Европе?

Вероятность скрытых дефектов – главный недостаток подержанной машины. Но он – причина низкой по сравнению с новой машиной цены. Поэтому с опасностью купить проблемное авто приходится мириться, стараясь при этом снизить риск.

Состояние интерьера б/у часто зависит от страны и региона, где она эксплуатировалась: климат, состав семей и другие национальные особенности.

Критерии выбора машины с пробегом можно поделить на несколько этапов, о которых мы и поговорим. Но, прежде всего, отметим, что сейчас, в конце второго месяца действия Закона № 2142-IX, в европейских странах наблюдается определенное опустошение вторичного рынка. То есть, выбор не будет таким широким, как нам бы хотелось.

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Марка и модель

Вопреки ожиданиям выбор будет ограничен гаммой моделей и комплектаций, популярных в европейских странах. К примеру, в Европе осталось мало машин с кузовом седан, но много компактных кроссоверов и универсалов. Последних бояться не следует, ведь в ЕС сарая эксплуатируют в семейном, а не в коммерческом режиме. Имейте в виду, что автомобили народных марок и моделей после первых рук чаще бывают в плохом состоянии, чем премиальные. Ведь небогатые граждане могут экономить на сервисе и уходе за своей бюджетной машиной. Несмотря на все, стоит выбирать модель, которая распространена в Украине, а не в Европе, ведь обслуживать свою "ласточку" вы будете здесь.

Явно нежелательные экземпляры с тяжелыми дефектами вполне реально отсеять своими силами. Чтобы гнать на диагностику на СТО, только перспективные автомобили.

Двигатель

Дизельные версии покупают те европейцы, кто планирует интенсивную эксплуатацию автомобиля. Поэтому чаще всего такие экземпляры имеют большой пробег, то есть изношена будет вся машина. С другой стороны, за рубежом много семейных машин с бензиновыми двигателями малого объема (0,9 л – 1,2 л – т.н. даунсайзинг) – с тремя, а то и двумя цилиндрами, турбонадувом и непосредственным впрыском топлива. Такие моторчики обычно имеют ресурс меньший, чем полнолитражные атмосферные агрегаты. Можно сразу искать машину с заводским ГБО, можно выбирать авто с двигателем, который позволит легко “поставить газ”. Но не перепутайте – в Украине распространен газ LPG (сжиженный нефтяной газ), а в Европе много машин с оборудованием под CNG (сжатый природный).

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Страна

География важна не только с точки зрения логистики, но и в силу специфики того или иного внутреннего рынка. В каждой стране популярны определенные марки и модели, а значит и выбор их будет шире. В более благополучных странах большой процент машин находится в лучшем состоянии, хотя одновременно там будут более высокие цены и более сложной бюрократическая процедура купли-продажи. В южных странах, где в семьях растет многие дети, интерьер чаще бывает в плохом состоянии.

Вопреки убеждениям “знатоков”, кузовной ремонт битого автомобиля тоже имеет место в Европе – но если речь идет о дорогой и молодой машине.

Где покупать авто

Есть два основных варианта покупки автомобиля в Европе: непосредственно у частного владельца через объявления на сайте продаж и на онлайн-аукционе. В первом случае есть возможность торговаться и подробно осмотреть машину, во втором – возможность приобрести лизинговую машину, свежую по годам, с относительно небольшим реальным пробегом и прозрачной историей. Однако, участие в аукционе требует определенных усилий – регистрации, внесения аванса и т.д., потому как вариант можно обратиться к фирме-посреднику, которая будет торговаться вместо вас и подготовит все документы (конечно, не бесплатно).

Техническое состояние

Предварительная проверка машины перед покупкой за границей – один из непростых моментов. Передвижение по Европе от одной локации к другой обходится недешево, равно как и привлечение экспертов-диагностов на месте осмотра. Отчасти поможет то, что часто можно через VIN-код машины проверить реальность пробега по базам данных дилеров и страховщиков.

Состояние кузова и двигателя достоверно оценит только профессиональный эксперт, причем часто – с использованием специального оборудования.

Имейте в виду, что абсолютное большинство подержанных машин в Европе продается с большим пробегом, даже 3 – 5-летние экземпляры имеют на одометре от 120 – 150 тыс. км. Если вы не поручаете кому-то осмотр автомобилей и заключение сделки, а подбираете варианты сами, вам нужно научиться выявлять самые грубые дефекты машины. И только когда попадется внешне беспроблемный экземпляр, стоит посетить СТО для более глубокой диагностики.

Рекомендация “Авто 24”

Старайтесь тщательно проверять машину при покупке в Европе. Пусть вас не давит общераспространенное мнение о том, что в развитых странах все машины в хорошем состоянии и все европейцы – люди искренние и отрытые. На самом деле Европа очень разная, в ней есть разные люди и разные условия эксплуатации. А выдвигать постфактум претензии по поводу скрытых дефектов через границы и сотни километров будет очень непросто.

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