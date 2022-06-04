Скасування на період війни митних платежів на вживані автомобілі – добрий привід пересісти на свіже та комфортабельне авто. Але вторинний ринок – не шоурум, через невдалий вибір можна не те що зекономити, а втратити усі збереження. Як вибрати автомобіль в Європі?

Ймовірність прихованих дефектів – головний недолік вживаної машини. Але він же – причина низької у порівнянні з новою машиною ціни. Тому з небезпекою купити проблемне авто доводиться миритися, намагаючись при тому знизити ризик.

Стан інтер’єру вживаної машини часто залежить від країни та регіону, де вона експлуатувалася: клімат, склад родин та інші національні особливості

Критерії вибору машини з пробігом можна розділити на кілька етапів, про які ми й поговоримо. Але перш за все зазначимо, що зараз, наприкінці другого місяця дії Закону № 2142-IX, в європейських країнах спостерігається певне спустошення вторинного ринку. Тобто вибір не буде таким широким, як нам би хотілося.

Читайте також: Як купити машину в Європі без розмитнення

Марка та модель

Всупереч очікуванням, вибір буде обмежений гамою моделей та комплектацій, популярних у європейських країнах. Наприклад, в Європі залишилося мало машин з кузовом седан, але багато компактних кросоверів та універсалів. Останніх боятися не слід, адже в ЄС “сараї” експлуатують у сімейному, а не у комерційному режимі.

Майте на увазі, що автомобілі народних марок та моделей після “перших рук” частіше бувають у поганому стані, аніж преміальні. Адже небагаті громадяни можуть економити на сервісі та догляді за своєю бюджетною машиною. Попри все, варто обирати модель, яка поширена в Україні, а не в Європі, адже обслуговувати свою “ластівку” ви будете тут.

Явно небажані екземпляри з “важкими” дефектами цілком реально відсіяти своїми силами

Двигун

Дизельні версії купують ті європейці, хто планує інтенсивну експлуатацію авто. Тому найчастіше такі екземпляри мають великий пробіг, тобто зношена буде вся машина. З іншого боку, за кордоном багато сімейних машин з бензиновими двигунами малого об’єму (0,9 л – 1,2 л - т. зв. даунсайзинг) – з трьома а то й двома циліндрами, турбонадувом та безпосереднім впорскуванням пального. Такі моторчики зазвичай мають ресурс менший, ніж “повнолітражні” атмосферні агрегати.

Можна відразу шукати машину з заводським ГБО, можна обирати авто з двигуном, який дозволить потім легко “поставити газ”. Але не переплутайте – в Україні поширений газ LPG (зріджений нафтовий газ), а в Європі багато також машин з обладнанням під CNG (стиснений природний).

Читайте також: Як перевірити ходову частину при купівлі машини

Країна

Географія важлива не лише з точки зору логістики, а й через специфіку того чи іншого внутрішнього ринку. В кожній країні популярні певні марки та моделі, а значить, і вибір їх буде ширше. У більш благополучних країнах великий відсоток машин перебуває у кращому стані, хоча одночасно там будуть вищі ціни та складнішою бюрократична процедура купівлі-продажу. В південних країнах, де в сім’ях росте багато дітей, інтер’єр частіше буває у поганому стані.

Всупереч переконанням багатьох автомобілістів, битих автомобілів в Європі немало

Де купувати авто

Є два основні варіанти купівлі автомобіля в Європі: безпосередньо у приватного власника через оголошення на сайті продаж і на онлайн-аукціоні. У першому випадку є змога торгуватися і детально оглянути машину, у другому – можливість придбати лізингову машину, “свіжу” за роками, з відносно невеликим реальним пробігом та прозорою історією. Проте, участь в аукціоні потребує певних зусиль – реєстрації, внесення авансу тощо, тому як варіант можна звернутись до фірми-посередника, яка торгуватиметься замість вас і підготує всі документи (звісно, не безкоштовно).

Технічний стан

Попередня перевірка машини перед покупкою за кордоном – один з непростих моментів. Пересування Європою від однієї локації до іншої обходиться недешево, так само як і залучення експертів-діагностів на місці огляду. Частково допоможе те, що часто є змога через VIN-код машини перевірити реальність пробігу по базах даних дилерів та страховиків.

Стан кузову та двигуна достеменно може засвідчити лише професійний експерт, при чому часто – з використанням спеціального обладнання.

Майте на увазі, що абсолютна більшість вживаних машин в Європі продається з великими пробігом, навіть 3 – 5-річні екземпляри мають на одометрі від 120 – 150 тис. км. Якщо ви не доручаєте комусь огляд автомобілів і укладення угоди, а підбираєте варіанти самі, вам треба навчитися виявляти найгрубіші дефекти машини. І лише коли виявиться зовні безпроблемний екземпляр, варто завітати на СТО для більш глибокої діагностики.

Рекомендація “Авто 24”

Намагайтеся ретельно перевіряти машину при покупці у Європі. Хай на вас не тисне загальнопоширена думка про те, що в розвинених країнах усі машини у доброму стані і усі європейці – люди щирі та відриті. Насправді Європа дуже різна, у ній є різні люди та різні умови експлуатації. А висувати постфактум претензії щодо прихованих дефектів через кордони та сотні кілометрів буде дуже непросто.

Читайте також: Як вибрати перший автомобіль