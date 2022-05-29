Закон № 2142-IX, який скасував три види податків на ввезення автомобіля, спонукав багатьох українських громадян до поїздки за кордон по машину. Як придбати машину в Європі, щоб у цьому був реальний сенс?

Уточнимо, що згідно із Змінами до Податкового кодексу від 23.03.2022 (якими насправді є документ під № 2142-IX) завезти в країну без розмитнення можна легковий та вантажний автомобіль, автобус, причеп, мотоцикл. Ця тимчасова пільга, проголошена до кінця воєнного стану, стосується в першу чергу фізичних осіб, але ФОПам частина цих опцій також доступна.

Щоб придбані в Європі автомобілі не блокували прикордонні переходи, для таких машин у травні 2022 р. залишили лише три пункти пропуску.

Відразу після прийняття згаданого Закону по автомобілі за кордон відправилися і “професійні” перегонники, і поодинокі громадяни. Багатокілометрові черги на кордоні “на в’їзд” не стали особливою перешкодою, адже економія кількох тисяч євро варта навіть двох-трьох діб очікування. І тисячі українських громадян почали замислюватися: як би і собі влитися до цього потоку?

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Порядок дій при купівлі авто за кордоном:

Знайти автомобіль. Точніше, треба підготувати з десяток варіантів, які доведеться фільтрувати вже “за місцем”. Намагайтеся створити максимально конкретний список машин-кандидатів, аби мінімізувати переїзди та час перебування за кордоном. Шукати автомобіль можна на сайтах оголошень та на європейських аукціонних майданчиках. Продавцем може бути як приватна особа, так і компанія - юрособа. Краще надавати перевагу машинам з більш розвинених країн “старої” Європи, де автомобілі часто продають безпосередньо перші власники або після лізингу.

Необов’язково їхати до Європи по вживане авто самому, можна довірити цю справу професіоналам. Але це наблизить рентабельність заходу до нуля.

Відправитися за покупкою. Виїхати до Європи для власника українського біометричного паспорта зараз не проблема, але тут втручається фактор воєнного стану. Доведеться відряджати на вибір машини та перемовини з продавцем або досвідчену жінку, або чоловіка, якому дозволено покидати Україну. Дуже бажано, щоб ця людина хоча б трохи знала мову країни, куди відправляється – торгуватися без цього не вийде. З іншого боку, досягти згоди за ціною часто вдається дистанційно.

Огляд автомобілів. Краще заздалегідь скласти маршрут руху територією Євросоюзу, адже варіанти покупки можуть бути розташовані у різних містах. При оцінці кожного екземпляра найбільше уваги приділяйте слідам серйозного ДТП на кузові і стану двигуна, адже величезний пробіг на молодій машині за роками у Європі – не рідкість. Якщо ходова частина авто має серйозні опції – повний привід, регульований кліренс, активну підвіску – вони теж мають бути у зоні вашої уваги, адже ремонт цих систем зазвичай дорогий. Після попереднього відбору варто продіагностувати машину на СТО.

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Документи . Перш за все, потрібно заздалегідь підготувати доручення на ім’я того, хто буде власником машини – на нього, а не на перегонника буде оформлятися угода купівлі-продажу або рахунок. Також разом з машиною потрібно отримати її техпаспорт (бріф), довідки про зняття з обліку та про техогляд, транзитні номери на певний термін, сертифікат відповідності з специфікацією та експортну декларацію (конкретний перелік залежить від країни).

Гроші. Якщо ви купуватимете машину за готівку, везіть до Європи лише євро – з обміном доларів та гривень в Європі будуть проблеми.

При купівлі вживаного авто за кордоном машину треба перевіряти не менш ретельно, ніж в Україні.

Перетин кордону . Питання очікування у черзі опустимо, нагадаємо лише, що ставати треба у чергу на “червоний” коридор. На період дії Закону № 2142-IX частина митних операцій відпадає, але деякі формальності залишаються. Краще заздалегідь замовити українському брокеру попередню митну декларацію, вона буде внесена у базу митниці до вашого прибуття на кордон і вам залишиться лише назвати на пункті пропуску її номер.

Оформлення автомобіля в Україні. Маючи “закриту” митну декларацію, “посвідчення митниці” і документ про сертифікацію транспортного засобу на відповідність українським стандартам можна прямувати до сервісного центру МВС. Тут з вас візьмуть так званий пенсійний збір – 3 – 5 % вартості машини та трохи грошей за номери та техпаспорт.

Скасування митних платежів справді спрощує бюрократичні процедури при завезенні машини та дозволяє зекономити помітну суму. На автомобілі С–D-класу це може бути 1 – 2 тис. доларів, в інших сегментах економія може відрізнятися.

Черги з придбаних у Європі автомобілів на переходах сягають десяти кілометрів. Тож треба, щоб усі документи були добре підготовані.

Рекомендація “Авто 24”

Скасування акцизного податку, ПДВ та мита при ввезенні автомобіля – гарний спосіб зекономити до чверті вартості машини. Але радимо вам ретельно зважити усі ризики та обставини. І взяти до уваги той факт, що в Україні під час війни продажі на вторинному авторинку багатократно впали, тобто суттєво знизилися й ціни. На цьому тлі майте на увазі, що постулат про те, що в Європі все вживані машини дуже гарні – такий самий міф, як і те, що всі вживані машини в Україні – погані. Одне слово, не поспішайте і врахуйте всі деталі.

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