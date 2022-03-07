Один з найбільш хвилюючих етапів евакуації – перехід кордону. Його результат мало залежить від самих громадян, але сам процес зраз дуже виснажливий. Є кілька порад, щоб полегшити його.

Перехід кордону з автомобілем в дні масової евакуації ускладняється тим, що люди дістаються сюди вже втомленими після кількадобової поїздки в напруженому ритмі руху. Після чого їх очікує нове випробування – черга у п’ять-десять кілометрів, а то й більше. Щоб перенести таке з найменшими втратами для здоров’я, треба трохи підготуватися.

На усіх західних кордонах України у ці дні – черги з автомобілів. Як правило, перетнути кордон пішки виходить набагато швидше

Читайте також: Як швидко і безпечно проїжджати блокпости: досвід і поради

Витримка

Перше, чим треба запастися – терпінням. Воно знадобиться не лише з точки зору очікування, а й через окремих співгромадян, які напевне будуть обганяти стоячу колону по зустрічній, аби десь попереду перед самим кордоном влізти поза чергою. В такому випадку варто прийняти для себе просту установку: я пристойний громадянин, я залишаюся людиною за будь-яких обставин, я стоятиму у черзі разом з усіма нормальними людьми – і тоді вам стане байдуже на те, що хтось намагається незаконно пролізти попереду вас.

Пункт перетину

Не їдьте до кордону разом з основним потоком транспорту. Краще заздалегідь знайти в інтернеті інформацію про кількість машин та людей на кожному з пунктів перетину кордону (наприклад, офіційні зведення регулярно оприлюднює Держприкордонслужба України), і відразу прямувати до найбільш вільного. До речі, попутно це може виявитися ще й більш вигідним з точки зору менших заторів по дорозі. Так, традиційно найбільше завантажені переходи на кордоні з Польщею, найменше – з Угорщиною та Молдовою.

Найбільші черги машин збираються зараз на українсько-польському кордоні

Туалет

Шкода, але туалетів на відрізку автошляху за кілька кілометрів до кордону не передбачено. Іноді таким править ріденький ліс під сусідньою горою, іноді немає і того. Тому не пийте цього дня зранку багато рідини й запасайте памперси для ваших малюків. Даруйте дещо інтимні подробиці, але для осіб з фізіологічними особливостями у цьому плані можна продумати запасний варіант – взяти у машину підходящу ємність (можливо, щось прийнятне знайдеться у найближчій аптеці).

Читайте також: В евакуацію: як підвищити вантажопідйомність автомобіля

Для власників мінівенів непогана (хоча і несподівана) ідея – мати з собою компактний біотуалет, яким, до речі, можна буде користуватися і на маршруті під час затримок у пробках. Такі біотуалети часто тримають в сім’ях, де є люди похилого віку – завдяки своїй конструкції вони не видають запаху і зовні схожі на пуф чи тумбочку. Щодо дітей ще один варіант – класичний дитячий горщик можна встановити на підлозі перед заднім сидінням, відсунувши максимально вперед переднє крісло. Може буде трохи незручно, але все ж краще, ніж надворі на вітрі, холоді й перед очима товаришів по нещастю з інших машин.

Температура

Вдягайтеся тепло. Певно, для багатьох евакуйованих буде більш прийнятним не палити дефіцитний бензин для роботи “пічки” під час стояння машини у пробках, а просто вдягнути на себе зайвий светр або зимову куртку. Майте на увазі, що на холостому ходу двигун споживає близько 0,5 – 1,0 літрів пального на годину, в залежності від його типу та робочого об’єму. До того ж у деяких моделей тривала робота мотора на холостому ході може привести до повного розрядження акумулятора – так що наступного разу двигун можна і не запустити.

Ті, хто днями перетнув кордон, говорять, що прикордонники з обох сторін намагаються оформлювати біженців без зайвих затримок

Харчування

Якщо стояти на кордоні близько доби, потрібно мати при собі хоча б один “комплект” бутербродів, адже з точками харчування на останніх кілометрах українських автошляхів не дуже добре. Але в дні масової евакуації мешканці прикордонних сіл та віряни місцевих церков допомагають подорожнім, пригощаючи їх чаєм, кавою та бутербродами просто на узбіччі дороги.

Рекомендація “Авто 24”

Перш ніж спрямувати машину на той чи інший пункт пропуску, промоніторте ситуацію на усіх переходах до обраної вами країни, а то й до інших країн у найближчому до вас секторі кордону. Адже різниця в кількості машин у черзі може бути у кілька разів. І можливо, буде сенс проїхати якусь відстань українською територією, так би мовити, вздовж кордону, щоб потім перетнути його швидше. Не скидайте з рахунку також варіант виїзду з України через перший-ліпший зручний перехід до будь-якої держави, щоб потім потрапити до потрібної країни вже через внутрішні кордони країн ЄС.

Читайте також: Що треба і що не треба возити в машині у воєнний час