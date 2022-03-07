Один из наиболее волнующих этапов эвакуации – переход границы. Его результат мало зависит от самих граждан, но сам процесс очень изнуряющий. Есть несколько советов, чтобы облегчить его.

Переход границы с автомобилем в дни массовой эвакуации усугубляется тем, что люди добираются сюда уже уставшими после двух-трех суток езды в напряженном ритме движения. После чего их порой ожидает новое испытание – очередь в пять-десять километров, а то и больше. Чтобы перенести такое с минимальными потерями для здоровья, нужно немного подготовиться.

На всех западных границах Украины в эти дни – очереди из автомобилей. Как правило, пересечь границу пешком выходить гораздо быстрее

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Выдержка

Первое, чем нужно запастись – терпением. Оно понадобится не только с точки зрения ожидания, но и из-за отдельных сограждан, которые наверняка будут обгонять стоящую колонну по встречной, чтобы где-то впереди перед самой границей влезть вне очереди. В таком случае стоит принять для себя простую установку: я порядочный гражданин, я остаюсь человеком в любых обстоятельствах, я буду стоять в очереди вместе со всеми нормальными людьми – и тогда вам станет безразлично то, что кто-то, теряя человеческий облик, пытается незаконно пролезть впереди вас.

Пункт пересечения

Не езжайте на границу бездумно, вместе с основным потоком транспорта. Лучше заранее найти в интернете информацию о количестве машин и людей на каждом из пунктов пересечения границы (например, официальные сведения регулярно обнародует Госпогранслужба Украины), и сразу направляться в наиболее свободное. Кстати, попутно это может оказаться еще и более выгодным с точки зрения меньших пробок по дороге. Так, традиционно наиболее загружены переходы на границе с Польшей, меньше всего, похоже – с Венгрией и Молдовой.

Самые большие очереди машин собираются сейчас на украинско-польской границе. Что понятно: Польша – наиболее емкая в плане приема беженцев страна

Туалет

Жаль, но туалеты на отрезке автодороги за несколько километров до границы не предусмотрены. Иногда таким служит редкий жиденький лесок под соседней горой, иногда нет и того. Поэтому не пейте этот день утром много жидкости и запасайте памперсы для ваших малышей. Простите несколько интимные подробности, но для лиц с физиологическими особенностями в этом плане можно продумать запасной вариант – взять в машину подходящую емкость (возможно, что-то приемлемое найдется в ближайшей аптеке).

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Для владельцев минивенов неплохая (хотя и неожиданная) идея – иметь с собой компактный биотуалет, которым, кстати, можно будет пользоваться и на маршруте при задержках в пробках. Такие биотуалеты часто держат в семьях, где есть пожилые люди – благодаря своей конструкции они не издают запаха и внешне похожи на пуф или тумбочку. Что касается детей, то еще один вариант – классический детский горшок можно установить на полу перед задним сиденьем, отодвинув максимально вперед переднее кресло. Может быть, это немного неудобно, но в нескольких смыслах лучше, чем на ветру, холоде и перед глазами товарищей по несчастью из других машин.

Температура

Одевайтесь тепло. Наверное, для многих эвакуированных будет более приемлемым не жечь дефицитный бензин для работы "печки" во время стояния машины в пробках, а просто надеть на себя лишний свитер или зимнюю куртку. Имейте в виду, что на холостом ходу двигатель потребляет порядка 0,5-1,0 литров горючего в час, в зависимости от его типа и рабочего объема. К тому же у некоторых моделей длительная работа двигателя на холостом ходу может привести к полной разрядке аккумулятора – так что в следующий раз двигатель можно и не запустить.

Те, кто на днях пересек границу, говорят, что пограничники с обеих сторон стараются оформлять беженцев без лишних задержек.

Питание

Если стоять на границе около суток, нужно иметь при себе хотя бы один "комплект" бутербродов, ведь с точками общепита на последних километрах украинских автодорог не очень хорошо. Но в дни массовой эвакуации жители пограничных сел и верующие местных церквей помогают путешественникам, угощая их чаем, кофе и бутербродами прямо на обочине дороги.

Рекомендация “Авто 24”

Прежде чем направить машину на тот или иной пункт пропуска, промониторите ситуацию на всех переходах к выбранной вами стране, а то и другим странам в ближайшем к вам секторе границы. Дело в том, что разница в количестве машин в очереди может быть многократной. И возможно, будет смысл проехать какое-то расстояние по украинской территории, так сказать, вдоль границы, чтобы потом пересечь её быстрее. Не сбрасывайте со счетов также вариант выезда из Украины через первый попавшийся удобный переход к любому государству, чтобы потом попасть в нужную страну уже через внутренние границы стран ЕС.

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