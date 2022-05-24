Переважна більшість ввезених автомобілів – доступні машини 2003-2012 року випуску вартістю до 5 тисяч доларів.

За період дії пільгового розмитнення автомобілів під час воєнного стану – з 9 квітня до 19 травня – в Україну завезли 94 420 автомобілів. Статистику оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.

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Середній рік випуску автомобілів – 2008, середня ціна ввезеного авто – $4632. Загальна сума пільг податків та мита – 10,5 млрд грн.

До десятки популярних моделей ввезених авто увійшли:

Volkswagen Passat (5654 авто),

Volkswagen Golf (4542),

Skoda Octavia (3483),

Audi A6 (2414),

Volkswagen Touran (2309),

Renault Megane (2302),

Audi A4 (2282) ),

Opel Zafira (2088),

Ford Focus (1863),

Opel Astra (1782).

До п'ятірки найдорожчих автомобілів увійшли:

Mercedes-Benz G500 (два автомобілі по $290 000 кожен),

Mercedes-Benz G63 ($248 000),

Ferrari Roma ($221 000),

McLaren 570S Spider ($186 000),

Toyota Land Cruiser 20 ($177 000).

Народний депутат додав, що Верховна Рада не має наміру скасовувати пільги на ввезення автомобілів до України.

На початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.

Нагадаємо, що митниця як може чинить супротив нульовому розмитненню: завести такі автомобілі можна лише у трьох пропускних пунктах, оформлення кожного авто триває понад 45 хвилин, в результаті чого утворились черги у яких люди стоять по кілька діб.

Також зауважмо, що у мирний час українці імпортували по 40-50 тисяч вживаних автомобілів на місяць. Тобто об’єми імпорту кардинально не змінились.