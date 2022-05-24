Подавляющее большинство ввозимых автомобилей – доступные машины 2003-2012 года выпуска стоимостью до 5 тысяч долларов.
За период действия льготной растаможки автомобилей во время военного положения – с 9 апреля по 19 мая – в Украину завезли 94 420 автомобилей. Статистику обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.
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Средний год выпуска автомобилей – 2008, средняя цена ввозимого авто – $4632. Общая сумма льгот налогов и пошлин – 10,5 млрд грн.
В десятку популярных моделей ввезенных авто вошли:
- Volkswagen Passat (5654 авто),
- Volkswagen Golf (4542),
- Skoda Octavia (3483),
- Audi A6 (2414),
- Volkswagen Touran (2309),
- Renault Megane (2302),
- Audi A4 (2282)),
- Opel Zafira (2088),
- Ford Focus (1863),
- Opel Astra (1782).
В пятерку самых дорогих автомобилей вошли:
- Mercedes-Benz G500 (два автомобиля по $290 000 каждый),
- Mercedes-Benz G63 ($248 000),
- Ferrari Roma ($221 000),
- McLaren 570S Spider ($186 000),
- Toyota Land Cruiser 20 ($177,000).
Народный депутат добавил, что Верховная Рада не намерена отменять льготы на ввоз автомобилей в Украину.
В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.
Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, теробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.
Напомним, что таможня как может оказывает сопротивление нулевой растаможке: завести такие автомобили можно только в трех пропускных пунктах, оформление каждого авто длится более 45 минут, в результате чего образовались очереди в которых люди стоят по несколько суток.
Также отметим, что в мирное время украинцы импортировали по 40 – 50 тысяч подержанных автомобилей в месяц. То есть, объемы импорта кардинально не изменились.