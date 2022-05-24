Подавляющее большинство ввозимых автомобилей – доступные машины 2003-2012 года выпуска стоимостью до 5 тысяч долларов.

За период действия льготной растаможки автомобилей во время военного положения – с 9 апреля по 19 мая – в Украину завезли 94 420 автомобилей. Статистику обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

Читайте также: 10 миллиардов гривен сэкономили украинцы благодаря нулевой растаможке

Средний год выпуска автомобилей – 2008, средняя цена ввозимого авто – $4632. Общая сумма льгот налогов и пошлин – 10,5 млрд грн.

В десятку популярных моделей ввезенных авто вошли:

  • Volkswagen Passat (5654 авто),
  • Volkswagen Golf (4542),
  • Skoda Octavia (3483),
  • Audi A6 (2414),
  • Volkswagen Touran (2309),
  • Renault Megane (2302),
  • Audi A4 (2282)),
  • Opel Zafira (2088),
  • Ford Focus (1863),
  • Opel Astra (1782).

В пятерку самых дорогих автомобилей вошли:

  • Mercedes-Benz G500 (два автомобиля по $290 000 каждый),
  • Mercedes-Benz G63 ($248 000),
  • Ferrari Roma ($221 000),
  • McLaren 570S Spider ($186 000),
  • Toyota Land Cruiser 20 ($177,000).

Народный депутат добавил, что Верховная Рада не намерена отменять льготы на ввоз автомобилей в Украину.

В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, теробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

Напомним, что таможня как может оказывает сопротивление нулевой растаможке: завести такие автомобили можно только в трех пропускных пунктах, оформление каждого авто длится более 45 минут, в результате чего образовались очереди в которых люди стоят по несколько суток.

Также отметим, что в мирное время украинцы импортировали по 40 – 50 тысяч подержанных автомобилей в месяц. То есть, объемы импорта кардинально не изменились.