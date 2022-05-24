Подавляющее большинство ввозимых автомобилей – доступные машины 2003-2012 года выпуска стоимостью до 5 тысяч долларов.

За период действия льготной растаможки автомобилей во время военного положения – с 9 апреля по 19 мая – в Украину завезли 94 420 автомобилей. Статистику обнародовал народный депутат Ярослав Железняк.

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Средний год выпуска автомобилей – 2008, средняя цена ввозимого авто – $4632. Общая сумма льгот налогов и пошлин – 10,5 млрд грн.

В десятку популярных моделей ввезенных авто вошли:

Volkswagen Passat (5654 авто),

Volkswagen Golf (4542),

Skoda Octavia (3483),

Audi A6 (2414),

Volkswagen Touran (2309),

Renault Megane (2302),

Audi A4 (2282)),

Opel Zafira (2088),

Ford Focus (1863),

Opel Astra (1782).

В пятерку самых дорогих автомобилей вошли:

Mercedes-Benz G500 (два автомобиля по $290 000 каждый),

Mercedes-Benz G63 ($248 000),

Ferrari Roma ($221 000),

McLaren 570S Spider ($186 000),

Toyota Land Cruiser 20 ($177,000).

Народный депутат добавил, что Верховная Рада не намерена отменять льготы на ввоз автомобилей в Украину.

В начале апреля Верховная Рада освободила от таможенных платежей все ввозимые в страну транспортные средства. Украинцев освободили от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины при растаможке автомобилей.

Это было сделано для того, чтобы быстро доставить автомобили для армии, теробороны и всех гуманитарных и военных нужд. А также, чтобы восстановить автопарк простых украинцев, чьи автомобили были уничтожены в результате боевых действий.

Напомним, что таможня как может оказывает сопротивление нулевой растаможке: завести такие автомобили можно только в трех пропускных пунктах, оформление каждого авто длится более 45 минут, в результате чего образовались очереди в которых люди стоят по несколько суток.

Также отметим, что в мирное время украинцы импортировали по 40 – 50 тысяч подержанных автомобилей в месяц. То есть, объемы импорта кардинально не изменились.