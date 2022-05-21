На такую сумму таможенники начислили платежи за растаможку ввезенных автомобилей, если бы действовали довоенные законы.

Первый заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий в эфире Национального телемарафона “Единые новости” рассказал, что за время действия закона было ввезено около 90 тысяч транспортных средств.

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“Госбюджет мог бы получить более 10 миллиардов гривен в случае уплаты таможенных платежей при ввозе этих транспортных средств”, – отметил чиновник. Но благодаря тому, что таможенные платежи были отменены, эти деньги остались в украинских семьях.

Отметим, что работа таможни во время войны вызывает возмущение не только у волонтеров и предпринимателей, которые ввозят жилье необходимые товары, но и у обычных граждан.

Бюрократизированная процедура оформления каждого автомобиля занимает не менее 45 минут. С другими товарами сроки оформления еще больше. Именно это является причиной создания огромных очередей в несколько десятков километров.

Напомним, что объемы ввоза автомобилей до войны были вполне сопоставимыми. Например, в апреле прошлого года в Украину было ввезено 38,8 тысячи подержанных легковых автомобилей.