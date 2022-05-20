Деятельность украинской таможни во время войны вызывает боль, гнев и слезы не только у волонтеров, но и у тех, кто решил собственноручно завести подержанный автомобиль из Европы.

В апреле прошлого 2021 года украинцы завезли 38,8 тысяч подержанных легковых автомобилей из-за границы. В апреле текущего года украинцы по нулевой ставке ввезли 29 195 машин. То есть количество ввозимых авто не возросло. Возникает закономерный вопрос – откуда взялись многокилометровые очереди на границе?

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Сейчас на границе люди практически живут в машинах по нескольку дней. “Я побывал на польско-украинском пропускном пункте “Будомеж – Грушев”, чтобы увидеть все своими глазами”, – пишет Maksym Kaczuriwski из издания ukrayina.pl.

На пропускном пункте “Грушев – Будомеж” — тысячи автомобилей в очереди, растянувшейся на более десяти километров. За рулем легковушек преимущественно женщины, некоторые с детьми.

“Я из Киевщины. Мое авто расстреляли оккупанты, — рассказывает Алла. — Я купила в Польше машину за две тысячи долларов, была очень счастлива. А потом попала в очередь на границе. Уже четвертые сутки здесь стою, скоро буду отмечать юбилейные 100 часов. Я очень истощена. Элементарно — здесь негде помыться, влажные салфетки — настоящая валюта. И выхода нет. Ну не брошу же я здесь свою машину, которую купила едва ли не за последние деньги”.

“Мы с мужем всю жизнь мечтали о собственном авто, — говорит львовянка Надежда на “Фольксвагене Шаран”. Женщина уже третьи сутки стоит в очереди на границе. — Но машины в Украине довольно дорогие, поэтому денег на желаемую покупку нам не хватало. А тут появилась такая возможность... Мы с мужем все посчитали, и у нас загорелись глаза – можем позволить себе авто! Тогда я поехала в Польшу. Между тем муж через интернет нашел минивэн в одном из польских городов, я его купила всего за пять тысяч злотых, а это примерно 1 200 долларов”.

Десятки километров очереди

Многокилометровая очередь растянулась по полю. Здесь нет магазинов, туалетов и душа. Люди уже загорели, ведь постоянно сидеть в машине – тяжело, а на улице припекает солнце. Сонные, с опухшими лицами, выспаться некогда — каждый час нужно продвигаться в очереди на несколько метров. Проспишь – тебя пройдут и придется еще дольше стоять в очереди. Люди голодные, еды мало, потому что никто не думал, что попадет в такое приключение, и не рассчитал запасов продуктов.

Многие машины выходят из строя — в основном садятся аккумуляторы, потому что ты завелся, проехал 20 метров и выключил двигатель. Так что иногда машину приходится толкать в очереди.

Что везут?

В очереди скромные опели, фольксвагены, рено, ситроены, пежо, форды... Пройдя с километр, наконец-то можно увидеть мерседес, но ему уже 15 лет, и стоимость его, по словам владельца, — примерно три тысячи долларов.

Чуть дальше растаможки ждут грузовые бусики — очевидно, кто-то купил себе для ведения бизнеса. О, наконец, крутой “БМВ Х6”. Но у него вмятина на всю левую сторону. Значит, тоже не слишком дорогой.

Саботаж от таможни

Таможня как может сопротивляется нулевому растаможиванию и то, что сейчас происходит очень похоже на саботаж. Каждый автомобиль оформляют как минимум 45 минут, а некоторые еще длиннее. Именно поэтому очередь из автомобилей продвигается настолько медленно.

“Причина этих очередей – совсем не в том, что очень много людей захотели купить себе авто, причина – в процедуре растаможивания, – объясняет основатель и активист Всеукраинской общественной организации “Авто Евро Сила” Александр Чернявский. – Еще раньше Кабмин дал поручение таможенникам разработать упрощенный механизм. Они создали документ, так называемую нулевую таможенную декларацию, которая уместилась на одном листе бумаги А4, владелец авто должен был внести в этот документ свою фамилию и имя, марку машины, ее технические характеристики, получить на границе мокрую печать и с этим документом сразу поехать в МРЭО, чтобы поставить машину на учет.

Однако глава Налогового комитета Даниил Гетьманцев не разрешает таможне внедрить эту нулевую таможенную декларацию и оставляет тот порядок растаможивания машин, который был. То есть и дальше действует вся бюрократическая волокита на границе, услуги брокеров, внутренняя таможня... Это все в десятки раз увеличило время прохождения границы”.