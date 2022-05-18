Президент инициирует продление военного положения еще на 90 дней, а закон о нулевой растаможке работает именно во время этого периода.

24 мая заканчивается действие законов, которые продолжали ежемесячно из-за введенного с 24 февраля 2022 года военного положения в Украине из-за агрессии Российской Федерации против нашей страны. Это положение продлевалось ежемесячно соответствующим Указом президента, а затем утверждалось Верховной Радой.

17 мая Владимир Зеленский издал Указ, согласно которому из- за “продолжающейся широкомасштабной агрессии” военное положение продлевается уже не на месяц, а на три – 90 дней.

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Так называемый закон “о нулевой растаможке” (точнее – “О внесении изменений... по совершенствованию законодательства на период действия военного положения” № 2142-IX) позволяет без уплаты налогов ввозить в Украину транспортные средства на время действия военного положения. То есть сейчас он действует только до 25 мая, а если парламент утвердит Указ президента – то будет действовать до 25 августа.

Впрочем, попытки прекратить или ограничить “нулевую растаможку” были уже не раз. В течение апреля – мая было разработано несколько законопроектов, которые предусматривали либо полную отмену беспошлинного ввоза, либо частичную – разрешить ввозить без уплаты налогов только пикапы и внедорожники для ВСУ. Впрочем, пока ни один из этих проектов не рассматривался парламентом в сессионном зале. В то же время Кабмин существенно усложнил ввоз автомобилей через границу, позволив это делать лишь через несколько контрольно-пропускных пунктов.

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