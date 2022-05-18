Президент ініціює продовження воєнного стану ще на 90 днів, а закон про нульове розмитнення працює саме під час цього періоду.

24 травня закінчується дія законів, які щомісяця продовжували введений з 24 лютого 2022 року воєнний стан в Україні через агресію Російської Федерацію в нашу країну. Цей стан подовжувався щомісяця відповідним Указом президента, а потім затверджувався Верховною Радою.

17 травня Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким через "триваючу широкомасштабну агресію" воєнний стан подовжується вже не на місяць, а на три – 90 днів.

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Так званий закон "про нульове розмитнення" (точніше - "Про внесення змін… щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану" № 2142-IX) дозволяє без сплати податків ввозити в Україну транспортні засоби на час дії воєнного стану. Тобто наразі він діє лише до 25 травня, а якщо парламент затвердить Указ президента – то діятиме до 25 серпня.

Втім, спроби припинити або обмежити "нульове розмитнення" були вже не раз. Протягом квітня-травня було розроблено кілька законопроєктів, які передбачали або повне скасування безмитного ввезення, або часткового – дозволити ввозити без сплати податків лише пікапи та позашляховики для ЗСУ. Втім, поки що жоден з цих проєктів не розглядався парламентом в сесійній залі. Натомість Кабмін суттєво ускладнив ввезення автомобілів через кордон, дозволивши це робити лише через кілька контрольно-пропускних пунктів.

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