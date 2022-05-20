Діяльність української митниці під час війни викликає біль, гнів та сльози не тільки у волонтерів, але й у тих, хто вирішив власноруч завести вживаний автомобіль з Європи.

У квітні минулого 2021 року українці завезли 38,8 тис. уживаних легкових автомобілів з-за кордону. У квітні поточного року українці за нульовою ставкою завезли 29 195 машин. Тобто кількість авто, що ввозяться, не зросла. Виникає закономірне питання – звідки взялись багатокілометрові черги на кордоні?

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Зараз на кордоні люди буквально живуть у машинах по кілька днів. “Я побував на польсько-українському пропускному пункті "Будомеж - Грушів", щоб побачити все на власні очі”, - пише Maksym Kaczuriwski з видання ukrayina.pl.

На пропускному пункті "Грушів-Будомеж" — тисячі автівок у черзі, яка розтягнулась на більш як десять кілометрів. За кермом легковиків переважно жінки, дехто з дітьми.

"Я з Київщини. Моє авто розстріляли окупанти, — розповідає Алла. — Я купила в Польщі машину за дві тисячі доларів, була дуже щаслива. А потім потрапила в чергу на кордоні. Уже четверту добу тут стою, скоро буду відзначати ювілейні 100 годин. Я дуже виснажена. Елементарно — тут нема де помитись, вологі серветки — справжня валюта. І виходу немає. Ну не кину ж я тут свою машину, яку купила ледь не за останні гроші".

"Ми з чоловіком усе життя мріяли про власне авто, — каже львів’янка Надія на "Фольксвагені Шаран". Жінка вже третю добу стоїть у черзі на кордоні. — Але машини в Україні доволі дорогі, тож грошей на омріяну покупку нам не вистачало. А тут з’явилася така можливість. Ми з чоловіком усе порахували, і в нас загорілись очі — можемо дозволити собі авто! Тож я поїхала до Польщі. Тим часом чоловік через інтернет знайшов мінівен в одному з польських міст, я його купила всього за п’ять тисяч злотих, а це приблизно 1200 доларів".

Десятки кілометрів черги

Багатокілометрова черга розтягнулась полем. Тут немає магазинів, туалетів і душу. Люди вже засмаглі, адже постійно сидіти в машині — важко, а надворі припікає сонце. Сонні, з набряклими обличчями, виспатись нема коли — кожну годину треба просуватися у черзі на декілька метрів. Проспиш — тебе оминуть і доведеться ще довше стояти в черзі. Люди голодні, їжі обмаль, бо ніхто не думав, що потрапить у таку пригоду, й не розрахував запасів продуктів.

Чимало автівок виходять з ладу — в основному сідають акумулятори, бо ти завівся, проїхав 20 метрів і вимкнув двигун. Тож іноді машину доводиться штовхати в черзі.

Що везуть?

У черзі – скромні “опелі”, “фольксвагени”, “рено”, “сітроєни”, “пежо”, “форди”... Пройшовши з кілометр, нарешті можна побачити “мерседес”, але йому вже 15 років, і вартість його, за словами власника, — приблизно три тисячі доларів.

Трохи далі на розмитнення чекають вантажні “бусики” — вочевидь хтось купив собі для ведення бізнесу. О, нарешті крутий "БМВ Х6". Але в нього вм’ятина на всю ліву сторону. Значить, теж не дуже дорогий.

Саботаж від митниці

Митниця як може пручається нульовому розмитненню і те, що зараз відбувається, дуже схоже на саботаж. Кожен автомобіль оформлюють як мінімум 45 хвилин, а деякі ще довше. Саме через це черга з автомобілів просувається настільки повільно.

"Причина цих черг — зовсім не в тому, що багато людей захотіли купити собі авто, причина — в процедурі розмитнення, — пояснює засновник і активіст Всеукраїнської громадської організації "Авто Євро Сила" Олександр Чернявський. — Ще раніше Кабмін дав доручення митникам розробити спрощений механізм розмитнення. Вони створили документ, так звану нульову митну декларацію. Вона вмістилась на одному аркуші паперу А4. Власник авто мав би внести у цей документ своє прізвище та ім’я, марку машини, її технічні характеристики, отримати на кордоні мокру печатку й з цим документом одразу поїхати в Сервісний центр, аби поставити автівку на облік.

Однак голова Податкового комітету Данило Гетманцев не дозволяє митниці впровадити цю нульову митну декларацію і залишає той порядок розмитнення машин, який був. Тобто і далі діє вся бюрократична тяганина на кордоні, послуги брокерів, внутрішня митниця... Це все в десятки разів збільшило час проходження кордону".