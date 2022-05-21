На таку суму митники нарахували платежів за розмитнення ввезених автомобілів, якби діяли довоєнні закони.

Перший заступник Голови Державної митної служби України Олександр Щуцький в ефірі Національного телемарафону “Єдині новини” розповів, що за час дії закону було ввезено близько 90 тис. транспортних засобів.

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“Держбюджет міг би отримати більше 10 млрд грн у разі сплати митних платежів при ввезенні цих транспортних засобів” – зазначив чиновник. Але завдяки тому, що митні платежі були скасовані, ці гроші залишились в українських сім’ях.

Зазначимо що робота митниці під час війни викликає обурення не тільки у волонтерів та підприємців, які ввозять життєво необхідні товари, але й у звичайних громадян.

Бюрократизована процедура оформлення кожного автомобіля займає щонайменше 45 хвилин. З іншими товарами строки оформлення ще більші. Саме це є причиною створення величезних черг на десятки кілометрів.

Нагадаємо, що об’єми ввезення автомобілів до війни були цілком співставними з нинішніми. Наприклад у квітні минулого року в Україну було ввезено 38,8 тис. вживаних легкових автомобілів.