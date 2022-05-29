Закон № 2142-IX, отменивший три вида налогов на ввоз автомобиля, побуждал многих украинских граждан к поездке за границу за машиной. Как купить машину в Европе, чтобы в этом был реальный смысл?

Уточним, что согласно Изменениям в Налоговый кодекс от 23.03.2022 (которые на самом деле документ под № 2142-IX) ввезти в страну без растаможки можно легковой и грузовой автомобиль, автобус, прицеп, мотоцикл. Эта временная льгота, провозглашенная до конца военного положения, касается в первую очередь физических лиц, но ФЛП часть этих опций также доступна.

Чтобы приобретенные в Европе автомобили не блокировали пограничные переходы, для таких машин в мае 2022 г. оставили всего три пункта пропуска.

Сразу после принятия упомянутого Закона за автомобилем за границу отправились и "профессиональные" перегонщики, и единичные граждане. Многокилометровые очереди на границе на въезд не стали особым препятствием, ведь экономия нескольких тысяч евро стоит даже двух-трех суток ожидания. И тысячи украинских граждан начали задумываться: как бы и себе влиться в этот поток?

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Порядок действий при покупке авто за границей:

Найти автомобиль. Вернее, нужно подготовить с десяток вариантов, которые придется фильтровать уже по месту. Пытайтесь создать максимально конкретный список машин-кандидатов, чтобы минимизировать переезды и время пребывания за границей. Искать автомобиль можно на сайтах объявлений и европейских аукционных площадках. Продавцом может быть как частное лицо, так и компания – юрлицо. Лучше отдавать предпочтение машинам из более развитых стран "старой" Европы, где автомобили часто продают непосредственно первые владельцы или после лизинга.

Необязательно ехать в Европу за подержанным автомобилем самому, можно доверить это дело профессионалам. Но это приблизит рентабельность мероприятия к нулю.

Отправиться за покупкой. Уехать в Европу для владельца украинского биометрического паспорта сейчас не проблема, но здесь вмешивается фактор военного положения. Придется отправлять на выбор машины и переговоры с продавцом или опытную женщину, или мужчину, которому позволено покидать Украину. Очень желательно, чтобы этот человек хоть чуть-чуть знал язык страны, куда отправляется – торговаться без этого не получится. Кроме того, добиться согласия по цене часто удается дистанционно.

Обзор автомобилей. Лучше заранее составить маршрут движения по территории Евросоюза, ведь варианты покупки могут быть расположены в разных городах. При оценке каждого экземпляра больше внимания уделяйте следам серьезного ДТП на кузове и состоянию двигателя, ведь огромный пробег на молодой машине за годами в Европе не редкость. Если ходовая часть автомобиля имеет серьезные настройки – полный привод, регулируемый клиренс, активную подвеску – они тоже должны быть в зоне вашего внимания, ведь ремонт этих систем обычно дорог. После предварительного отбора следует продиагностировать машину на СТО.

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Документы. Прежде всего, нужно заранее подготовить поручение по имени того, кто будет владельцем машины – на него, а не на перегонщика будет оформляться сделка купли-продажи или счет. Также вместе с машиной нужно получить ее техпаспорт, справки о снятии с учета и техосмотра, транзитные номера на определенный срок, сертификат соответствия со спецификацией и экспортную декларацию (конкретный перечень зависит от страны).

Деньги. Если вы будете покупать машину за наличные, везите в Европу только евро – с обменом долларов и гривен в Европе будут проблемы.

При покупке подержанного авто за границей машину нужно проверять не менее тщательно, чем в Украине.

Пересечение границы. Вопрос ожидания в очереди опустим, напомним только, что становиться нужно в очередь на красный коридор. На период действия Закона №2142-IX часть таможенных операций отпадает, но некоторые формальности остаются. Лучше заранее (телефоном) заказать украинскому брокеру таможенную декларацию гражданина, она будет внесена в базу таможни до вашего прибытия на границу и вам останется назвать на пункте пропуска ее номер.

Оформление автомобиля в Украине. Имея "закрытую" таможенную декларацию, "удостоверение таможни" и документ о сертификации транспортного средства на соответствие украинским стандартам можно направляться в сервисный центр МВД. Здесь с вас возьмут так называемый пенсионный сбор - 3-5% стоимости машины и немного денег за номера и техпаспорт.

Отмена таможенных платежей действительно упрощает бюрократические процедуры при ввозе машины и позволяет сэкономить заметную сумму. На автомобиле С-D-класса это может быть 1 – 2 тыс. долларов, в других сегментах экономия может отличаться.

Очереди из приобретенных в Европе автомобилей на переходах доходят до десяти километров. Поэтому нужно, чтобы все документы были хорошо подготовлены.

Рекомендация “Авто 24”

Отмена акцизного налога, НДС и таможенной пошлины при ввозе автомобиля – хороший способ сэкономить до четверти стоимости машины. Но рекомендуем вам тщательно взвесить все риски и обстоятельства. И учесть тот факт, что в Украине во время войны продажи на вторичном авторынке многократно упали, то есть существенно снизились и цены. На этом фоне имейте в виду, что постулат о том, что в Европе все подержанные машины очень хороши – такой же миф, как и то, что все подержанные машины в Украине – плохие. Словом, не спешите и учтите все детали.

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