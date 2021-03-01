В Украине при покупке подержанного авто всегда возникает вопрос относительно того, на самом ли деле машина не попадала в ДТП и что известно о ее владельце. Для этого машина проверяется по VIN-коду.

Как проверить авто по VIN-коду с помощью телефона или компьютера, рассказали на официальной странице Главного сервисного центра МВД в соцсети.

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“Друзья, напоминаем, что сервисные центры МВД имеют интересный онлайн-сервис – проверка авто по VIN-коду. Сделать это можно в электронном кабинете водителя. Это позволит не стрессовать во время покупки и узнать всю “биографию” своей будущей четырехколесной крошки! Или развлеки себя и друзей и проверь их машины, не выходя из дома”, – говорится в сообщении.

С помощью этого сервиса без дополнительной платы можно узнать дату и место регистрации транспортного средства, марку, модель, номерной знак, технические и физические параметры авто. В платной версии пользователю становится известно количество ДТП, наличие страховки и прохождение техосмотра, дата первой регистрации, количество владельцев и даже особые отметки.

Стоит напомнить, что VIN-код это идентификационный номер транспортного средства, который является уникальным кодом, состоящим из 17 знаков. VIN-код указан в техпаспорте. Идентификационные номера наносятся на неразъемных составляющих кузова или шасси и на специально изготовленных номерных табличках (шильдиках). У всех современных автомобилей номер VIN располагается в левой верхней части инструментальной панели, видимой через ветровое стекло. Также его можно найти на левой передней стойке кузова.

Если вы хотите узнать полную историю автомобиля, в том числе ДТП, пробег и многое другое, воспользуйтесь платным поиском по VIN-коду от компании CarVertical.