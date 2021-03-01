В Україні при купівлі вживаного авто завжди виникає питання щодо того, чи насправді машина не отрапляла в ДТП і що відомо про її власника. Для цього машина перевіряється по VIN-коду.

Як перевірити авто по VIN-коду за допомогою телефону чи комп'ютеру, розповіли на офіційній сторінці головного Сервісного центру МВС у соцмережі.

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"Друзі, нагадуємо, що сервісні центри МВС мають цікавий онлайн-сервіс - перевірка авто за VIN-кодом. Зробити це можна в Електронному кабінеті водія. Це дозволить не стресувати під час покупки і дізнатися усю “біографію” своєї майбутньої чотирьохколісної крихітки! Або розваж себе і друзів та перевір їхні автівки, не виходячи з дому", - йдеться в повідомленні.

З допомогою цього сервісу без додаткової плати можна дізнатися дату та місце реєстрації транспортного засобу, марку, модель, номерний знак, технічні та фізичні параметри авто. У платній версії користувачеві стає відома кількість ДТП, наявність страховки та проходження техогляду, дата першої реєстрації, кількість власників і навіть особливі відмітки.

Варто нагадати, що VIN-код це ідентифікаційний номер транспортного засобу, який є унікальним кодом, що складається із 17 знаків. VIN-код вказано в техпаспорті. Ідентифікаційні номери наносяться на нероз'ємних складових кузова або шасі та на спеціально виготовлених номерних табличках (шильдиках). У всіх сучасних автомобілів номер VIN розташовується в лівій верхній частині інструментальної панелі, видимої через вітрове скло. Також його можна знайти на лівій передній стійці кузова.

Якщо ви бажаєте дізнатись повну історію автомобіля, в тому числі ДТП, пробіг та багато іншого, скористайтесь платним пошуком за VIN-кодом від компанії CarVertical.