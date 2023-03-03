Наверное, вдумчивый пользователь не раз задумывался: почему автомобили разных марок, так похожие снаружи, бывают такими разными по потребительским качествам? Одна машина годами бегает от ТО до ТО, а другая посещает сервис чуть ли не еженедельно. Почему вторую нельзя было сделать такой, как первая? Для ответа на этот "детский" вопрос "Авто 24" подготовил азбуку по автотехнологиям.

Способность технически сложного изделия работать долго и без проблем зависит от многих факторов. Автомобиль в этом плане является особенно сложной системой, ведь с одной стороны, у него много узлов и агрегатов, а с другой, испытывает при движении целую гамму нагрузок.



Конструкторы что-то недосчитали, технологи что-то не учли, оператор конвейера что-то упустил. В результате имеем некачественный автомобиль, который преждевременно рассыпается на дороге.

Поэтому мы и говорим в подобных случаях о таком понятии как школа автоконструирования: компания, производящая транспортные средства много лет, имеет большой портфель расчетов, опыт отказов, поломок, аварий. Это уменьшает возможность инженерных просчетов и упрощает создание удачного продукта.

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Конструкция

Надежность начинается именно в конструкторском бюро. Казалось бы, конструкция автомобиля сегодня не проблема – все давно отработано, можно взять и скопировать системы и агрегаты популярной модели. Да, можно, но копированием хорошей машины не создать. В том и состоит один из секретов удачной модели, чтобы еще на этапе проектирования были учтены все нюансы дальнейшего производства: возможности сборочных и смежных предприятий, квалификация персонала, качество материалов. Если на этом этапе инженеры допустят ошибки или сознательно заложат какие-то упрощения, показатели надежности готового агрегата будут низкими.

Материалы

Несколько примитивный, но показательный пример: при большом желании автомобиль можно сделать хоть и из дерева. Но он будет работать не больше часа, а то и пять минут. Так же губительно влияет на ресурс машины не тот сорт стали или, скажем, слишком мягкий или слишком твердый пластик. К примеру, материалы с правильным химическим составом сохраняют свои свойства при любых обстоятельствах – а гамма условий в агрегатах, работающих в автомобилях, очень широка. Это низкие и высокие температуры, это их перепады, это знакопеременные нагрузки, влияние агрессивных веществ и т.д.

Резьбовая шпилька из слишком "тягучей" стали не давала как следует притянуть головку к блоку. Устраняя протечку антифриза, резьбу затягивали, пока шпилька не сломалась. Теперь – ремонт или замена блока.

И даже если конструкторы с технологами смогут подобрать правильный рецепт, не факт, что финансисты утвердят его смету. Иногда проектанты, желая снизить себестоимость серийных машин, сознательно используют материалы более низкого качества, чем могли бы. И в этом состоит особый "высший пилотаж" конструкторов – рассчитать качество деталей так, чтобы они прослужили строго определенное время (например, гарантийный срок), но не больше, чтобы не переплачивать за излишнюю прочность агрегата.

Испытание

Важный этап создания транспортного средства – подтверждение рассчитанных возможностей на практике. Проверяют их путём испытаний: на дорогах, на полигонах, на стендах, а еще в компьютерах на специальных симуляторах. Если проводить эти тесты по полной программе со снятием широкой гаммы данных и с их анализом, то это будет стоить очень недешево. Причем чаще всего циклы испытаний приходится повторять по нескольку раз, корректируя конструкцию после каждого этапа.

Цементация кулачков распредвала была выполнена с нарушениями, он преждевременно износился и нуждается в замене. С полной разборкой головки блока.

Производители недорогих автомобилей не могут тратить на это большие суммы. Поэтому спроектированные по урезанным программам агрегаты либо не служат долго в целом, либо донимают пользователей мелкими поломками.

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Составление

Даже самые лучшие детали и агрегаты можно "умножить на ноль", если нарушать правила при их сборке. Несоблюдение моментов затяжки резьбы, неиспользование нужных шайб, неправильная ориентация деталей – все это может сокращать ресурсы систем и агрегатов или приводить к бессистемным поломкам. Чтобы рабочие автозаводов не допускали таких нарушений, их нужно специально отбирать, обучать, контролировать и поощрять. Это все требует затрат, иногда неподъемных для автопроизводителя – ведь здесь играет роль даже страна размещения предприятия.

Дешевые машины бюджетных марок собирают случайные наемные рабочие. Персонал автозаводов "дорогих" брендов отбирается и проходит специальное обучение.

Это не касается случаев, когда автомобили всемирно признанной марки выпускаются на заводах в разных странах. При таком подходе к производству обладатель бренда дорожит своим именем и отвечает за качество независимо от места сборки конкретного экземпляра.

Сервис

В некоторых случаях на ресурс модели оказывает существенное влияние адекватность ее сервисного обслуживания. То есть, своевременное и квалифицированное обслуживание может компенсировать некоторые конструктивные недостатки. Но проблема именно в том, чтобы такой фирменный сервис всегда был под рукой, что не везде можно наладить.

Как видим, в вопросах качества все упирается в деньги: безотказный автомобиль не может стоить дешево. С другой стороны, ненадежная машина тоже не обязательно продается по дешевке, часто бывает даже наоборот. Но это уже результат работы не инженеров, а маркетологов, которые смогли доказать поклонникам их бренда, что надежность для них не главное. Собственно, мы не можем осуждать кого-либо за его выбор.

Суперпопулярный VW Beetle не был идеальной машиной. Но часть его недостатков сразу нейтрализовала сеть СТО с невиданным ранее уровнем сервиса.

Рекомендация Авто 24

На самом деле, автомобильное общественное мнение не всегда справедливо относительно надежности или ненадежности той или иной машины. Незаслуженно распиаренной может оказаться на деле весьма посредственная модель, так же как малопопулярная “серая мышка” может быть образцом безотказности. Объяснения таким ложным стереотипам бывают разные, и о них стоит поговорить в следующий раз. А сейчас лишь скажем, что когда для вас на первом месте – именно надежность и долговечность, всесторонне изучайте информацию об интересующем вас автомобиле. Ищите подтверждения в источниках, достоверность которых вы можете проверить и которым вы доверяете.

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