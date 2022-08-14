Один з аргументів, яким екологи та футуристи спокушують нас до переходу на електромобілі, такий: вони настільки прості, що у них немає чому ламатися. Та й сервісу вони, мовляв, майже не потребують. Трохи правди у цій агітації є, але щоб так було, потрібно дотримуватись кількох умов.

Сучасні електромобілі в цілому надійні і довговічні. Особливо, якщо це новий екземпляр з автосалону і заводською гарантією. На жаль, таких в Україні лічені відсотки, а решта машин “на батарейках” – вживані, та через одну ще й після ДТП. Тож щоб їм справді бути безвідмовними, водій повинен ставитися до свого транспорту з особливою шаною.

Про електромобілі у частини суспільства склалася думка, що він потребує лише підзарядження – і жодних клопотів з ремонтами.

У машин з електроприводом є свої, суто електротехнічні причини очікувати бережливого ставлення з боку водія. А крім того, у продовження безпроблемної експлуатації має бути зацікавлений і сам власник, адже нормо-година для машини з високою (понад 200 – 400 вольт) напругою на борту коштує в автосервісі суттєво більше звичайного.

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Спираючись на статистику українських СТО, які спеціалізуються на електромобілях (а таких станцій дедалі більше), “Авто 24” виводить перелік чинників, які скорочують життя електромобілю.

Ремонтом електромобілів в Україні починають займатися все більше СТО. З інформацією та навчанням персоналу особливих проблем немає.

Агресивний стиль їзди

Так, аналогічний пункт можна було б вписати і в перелік загроз звичайної машини на рідкому паливі. Але від надто енергійних маневрів в електромобіля страждає не лише ходова, а й батарея, яка швидше вичерпує свій ресурс. Також швидше старішають модуль управління та інвертор – вони дужче нагріваються під час динамічних прискореннь.

Часті зарядки від “швидких” зарядних пристроїв

Зарядження від “швидких” станцій передбачає прийом та комутацію високих токів, що скорочує життя найдорожчого компоненту електромобіля – тягової батареї. Певною мірою “не любить” такий режим електроніка, яка обслуговує акумулятор.

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Ремонт та обслуговування у неграмотних майстрів

Механіки без спеціальної “електромобільної” підготовки можуть завдати шкоди у першу чергу електронному обладнанню електромобіля. По-перше, працювати з електромобілем має людна, знайома з основами електротехніки. А по-друге, майстер мусить знати конструкцію конкретної моделі “електрички”, яка найчастіше не має повного аналогу серед звичних паливних авто.

Порушення термінів регламентних робіт

Стереотип про те, що через відсутність в електромобіля двигуна внутрішнього згоряння та коробки передач йому не потрібно їздити на сервіс, на диво міцний. І через це такі машини мають проблеми з трансмісією, гальмами, перегрівом електромотора, проводкою тощо. Конкретизуємо: вищезгадане стосується в першу чергу строків заміни мастила у редукторі та робочих рідин.

Власникам електромобілів варто дужче за все берегти тягову батарею: вона є найдорожчою частиною таких машин.

Неякісні запчастини

Що стосується деталей саме “електричної” групи, слід дуже обережно ставитися до “неоригіналу”. Як мінімум тому, що через неякісну ізоляцію у високовольтній бортовій мережі може виникнути пожежа.

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Рекомендація Авто24

Якщо ви раніше їздили на машині з двигуном внутрішнього згоряння, після пересідання на електромобіль у вас сформується новий менталітет – жага до економії енергії. Це нормально, але намагайтеся при цьому зберегти своє колишнє, “бензинове” ставлення до техніки – у тому сенсі, що її треба регулярно обслуговувати та берегти від зайвих навантажень на дорозі. Не тому, що електромобіль якісь там слабкий, а просто щоб він служив вам довго і не потребував ремонтів і грошей на запчастини.

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