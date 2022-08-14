Один из аргументов, которым экологи и футуристы соблазняют нас к переходу на электромобили, таков: они настолько просты, что у них нечему ломаться. Да и в сервисе они, мол, почти не нуждаются. Немного правды в этой агитации есть, но чтобы так было, нужно соблюдать несколько условий.

Современные электромобили в целом надежны и долговечны. Особенно, если это новый экземпляр из автосалона и на заводской гарантии. К сожалению, таких в Украине считанные проценты, а остальные машины на батарейках – подержанные, а через одну еще и после ДТП. Чтобы им действительно быть безотказными, водитель должен относиться к своему транспорту с особым уважением.

Об электромобилях у части общества сложилось мнение, что он нуждается только в подзарядке – и никаких хлопот с ремонтами.

У машин с электроприводом есть свои, чисто электротехнические причины ожидать бережного отношения к себе со стороны водителя. А кроме того, в продлении беспроблемной эксплуатации должен быть заинтересован и сам владелец, ведь нормо-час для машины с высоким (более 200 – 400 вольт) напряжением на борту стоит в автосервисе существенно больше обычного.

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Опираясь на статистику украинских СТО, специализирующихся на электромобилях (а таких станций все больше), "Авто 24" выводит перечень факторов, сокращающих жизнь электромобиля.

Ремонтом электромобилей в Украине начинают заниматься все больше СТО. С информацией и обучением персонала особых проблем нет.

Агрессивный стиль езды

Да, такой же пункт можно было бы вписать и в перечень угроз обычной машины на жидком топливе. Но от слишком энергичных маневров у электромобиля страдает не только ходовая часть, но и батарея, которая интенсивнее исчерпывает свой ресурс. Также быстрее стареет модуль управления и инвертор – они сильнее нагреваются при динамических ускорениях.

Частые зарядки от "быстрых" зарядных устройств

Зарядка от "быстрых" станций предполагает прием и коммутацию высоких токов, что сокращает жизнь самого дорогого компонента электромобиля – тяговой батареи. В определенной степени "не любит" такой режим и электроника, обслуживающая аккумулятор.

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Обслуживание у неграмотных мастеров

Механики без специальной "электромобильной" подготовки могут нанести вред в первую очередь электронному оборудованию электромобиля. Поэтому, во-первых, работать с электромобилем должны люди, знакомые с основами электротехники. А во-вторых, мастер должен знать конструкцию конкретной модели "электрички", которая чаще всего не имеет полного аналога среди привычных топливных автомобилей.

Нарушение сроков регламентных работ

Стереотип о том, что из-за отсутствия у электромобиля двигателя внутреннего сгорания и коробки передач ему не нужно ездить на сервис, удивительно прочный. И поэтому такие машины нередко испытывают проблемы с трансмиссией, тормозами, перегревом электромотора, проводкой и т.д. Конкретизируем: вышеупомянутое касается в первую очередь сроков замены масла в редукторе и иных рабочих жидкостей.

Владельцам электромобилей стоит сильнее всего беречь тяговую батарею: она является самой дорогой частью таких машин.

Некачественные запчасти

В первую очередь это касается деталей именно "электрической" группы: следует очень осторожно относиться к "неоригиналу". Как минимум потому, что из-за некачественной изоляции в высоковольтной сети на борту может возникнуть пожар.

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Рекомендация Авто24

Если вы раньше ездили на машине с двигателем внутреннего сгорания, после пересадки на электромобиль у вас сформируется новый менталитет – стремление к экономии энергии. Это нормально, но старайтесь при этом сохранить свое прежнее, бензиновое отношение к технике – в том смысле, что ее нужно регулярно обслуживать и беречь от лишних нагрузок на дороге. Не потому, что электромобиль какой-то там хлипкий, а просто чтобы он служил вам долго, не требуя ремонтов и денег на запчасти.

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