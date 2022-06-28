Продажи электромобилей могут достичь 33% во всем мире к 2028 году и 54% к 2035 году, поскольку спрос ускоряется на большинстве основных рынков.

В прошлом году электромобили составили менее 8% мировых продаж и чуть менее 10% в первом квартале 2022 года.

Чтобы поддержать растущий спрос, автопроизводители и поставщики планируют инвестировать минимум 526 миллиардов долларов в электромобили и аккумуляторы с 2022 по 2026 год. Это более чем в два раза превышает пятилетний прогноз инвестиций в электромобили в 234 миллиарда долларов в 2020-2024 годах.

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Эти инвестиции сделали рост производства электромобилей неизбежными.

Впрочем, переход от производства авто с ДВС на электрические модели потребует кардинальных изменений в рабочих моделях – не только заводов и людей. Например, некоторым компаниям будет полезно разделить свой бизнес – один будет выпускать обычные авто, другой – электрические.

Сырье для электромобилей также стоит вдвое дороже: 8255 долларов за автомобиль против 3662 долларов за автомобиль по состоянию на май 2022 года.