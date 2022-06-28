Продажі електромобілів можуть досягти 33% у всьому світі до 2028 року і 54% до 2035 року, оскільки попит прискорюється на більшості основних ринків.

Минулого року електромобілі склали менше 8% світових продажів і трохи менше 10% у першому кварталі 2022 року.

Щоб підтримати зростаючий попит, автовиробники та постачальники планують інвестувати щонайменше 526 мільярдів доларів у електромобілі та акумулятори з 2022 по 2026 рік. Це більш ніж вдвічі перевищує п’ятирічний прогноз інвестицій у електромобілі в 234 мільярди доларів у 2020-2024 роках.

Також цікаво електрична "Таврія" з сонячними батареями обійшлась у 7 тисяч доларів

Ці інвестиції зробили ріст виробництва електромобілів неминучими.

Втім, перехід від виробництва авто з ДВЗ на електричні моделі вимагатиме кардинальних змін у робочих моделях – не тільки заводів і людей. Наприклад, деяким компаніям буде корисно розділити свій бізнес – один випускатиме звичайні авто, інший – електричні.

Сировина для електромобілів також коштує вдвічі дорожче для електромобілів: 8 255 доларів за автомобіль проти 3 662 доларів за автомобіль станом на травень 2022 року.

Загалом перехід від авто з ДВС до EV обійдеться автовиробникам і постачальникам у 70 мільярдів доларів до 2030 року.