Здавалося б, питання нескладне – "Тойота" не ламається, а Volkswagen - еталон якості. Все інше - на любителя. Але ж якби все було так просто!

Більшість користувачів жадають мати у першу чергу безвідмовний автомобіль (звідки беруться кілька відсотків інших, ми поговоримо іншого разу). І як же багато з них бувають розчаровані після купівлі вживаної машини, модель якої має на ринку славу надійної: збої електроніки, протікання рідин, стукіт, заїдання, відверті поламки... Чому так трапляється, якщо поряд тисячі аналогічних вживаних машин цілком підтверджують свій імідж бездоганних?

Автомобілі Mercedes – дуже надійні та престижні, але купувати їх з пробігом 600 000 км після таксі, навіть після німецького, дуже не рекомендується.

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Чому надійні моделі бувають ненадійними

Всі розуміють, що чималий вік машини ще не значить, що вона принципово гірша за надійністю, ніж така саме нова. Але є чимало чинників, які “корегують” імідж навіть найнадійнішої моделі.

Великий пробіг. Півмільйона кілометрів на одометрі (або в надрах його електронної пам’яті) може мати навіть дуже гарний на вигляд трирічний автомобіль. Відповідно, коли в машині відпрацювали свій ресурс усі найважливіші системи, вона буде засмучувати водій дрібними та великими поламками.

Недбалий сервіс. Деякі машини отримують гарний догляд лише в гарантійний період. А після того, оскільки вона вже не нова, відношення змінюється. Власник – приватна особа чи підприємство – починає економити на ТО, на оливі та інших матеріалах, на зарплаті для відповідального водія тощо. Врешті-решт не старий за віком автомобіль перетворюється на напівруїну. Перед продажем на нього знов, вже в останнє, не жалкують грошей: роблять хімчистку та полірування, ставлять старі зимові шини з більш глибоким протектором – і позбуваються. Разом з усіма накопиченими технічними проблемами.

Машина після великої родини, де батьки вічно заклопотані, не кращий варіант для покупки. Дорослим в такій родині часто бракує часу на догляд за авто.

Небагатий власник . В руках другого-третього власника автомобіль вже не має такої цінності, як у першого. Тому машина, що “пішла по руках”, часто не отримує вчасного обслуговування та в цілому експлуатується недбало. Психологія такого господаря зрозуміла: витиснути з машини рештки ресурсу та продати – хай навіть дешево – наступному власнику, який швидше за все стане останнім у житті цього авто. Запчастини від “нашемарок” або китайські “аналоги”, їзда зі стукотом та люфтами у підвісці, підкарбована пензликом іржа на крилах – для такого екземпляра нормальна справа.

Невдала комплектація. У гамі комплектацій багатьох гідних, популярних моделей часто трапляються відносно невдалі версії. Це може бути, наприклад, такий собі високотехнологічний двигун, вразливий до поганого палива, або підвіска з недовговічними комплектуючими, або коробка передач, з якою агрегатувалися, наприклад, найслабкіші двигуни у лінійці. На вітчизняному ринку ці версії можуть бути не відомі (оскільки не були представлені), і тому модель справедливо вважається бездоганною.

В гаражному сервісі сміливо беруться і за більш-менш сучасні машини. Але такі екземпляри потім краще не купувати.

Партнер проєкту Авто24

Wolf Oil Corporation має власну команду досліджень і розробок, лабораторії та виробництво мастильних матеріалів для автомобілів у Бельгії. Тому всі процеси виготовлення олив проходять постійний контроль і сертифіковані за стандартами ISO. Це виключає можливість підробок та появи у продажу неякісної продукції у всіх країнах, де представлений бренд Wolf Lubricants.

Як обрати надійне вживане авто

Не довіряйтеся суцільно самому лише доброму імені моделі, яку ви вподобали. Серед десятків та сотень машин на вторинному ринку можна легко натрапити на вкрай запущений екземпляр.

Добре підготуйтеся до покупки: вивчіть можливі варіанти комплектацій, слабкі місця моделі, коло її найбільш типових власників – як перших, так і других-третіх.

Заручіться підтримкою досвідченої людини, яка добре знає цю модель: власника аналогічної, досвідченого перекупника, працівника СТО, яка спеціалізується на зазначеному бренді.

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Спробуйте познайомитися з реальним власником машини і скласти собі його портрет. Важливо зрозуміти, чи це розсудлива і відповідальна людина, чи гарячкуватий юнак з обмеженим бюджетом, чи може, таксист або водій роз’їзного офісного автомобіля.

Не ставте на головне місце багату комплектацію, шукайте в першу чергу добре збережений екземпляр.

А взагалі, подумайте – можливо, варто шукати “свою” машину не серед загальновизнаних взірців надійності? Можливо, для ваших умов експлуатації підійде добре збережений екземпляр моделі-середнячка? Вивчіть інформацію про подібні авто, часто серед цих “сірих мишок” є вдалі комплектації без проблемної електроніки, з надійним мотором і простенькою безвідмовною трансмісією.

Обравши авто непрестижної марки, але в гарному стані, ви не переплатите за бренд і не отримаєте головний біль від машини з ретельно вичавленим, як лимон, ресурсом.

Рекомендація “Авто 24”

Надійність для сучасного авто – поняття не самодостатнє, воно пов’язане з цілою купою умов і заперечень. Тому обираючи вживану машину, сьогодні як ніколи слід звертати увагу на її минуле. Дуже важливо, щоб протягом першої частини свого життя машина обслуговувалася згідно регламенту автовиробника і не працювала “на знос” – в таксі, в офісі великої компанії, у небагатій родині в глибокій провінції. Навіть модель з найкращою репутацією треба перевірити на предмет реального пробігу та ступеню зносу основних агрегатів.

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