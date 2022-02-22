Незважаючи на розвиток системи Trade-in, досі найбільше грошей можна отримати займаючись самостійним продажем автомобіля. Але для цього доведеться провести передпродажну підготовку та зустрічатися з покупцями.

Професійні перекупи знаються на продажу старих і навіть неліквідних автомобілів — у цьому питанні з них можна і потрібно брати приклад. Сучасні перекупники та автопідбирачі ведуть акаунти в Інстаграмі та Телеграмі — якщо підписатися на них, то можна запозичити їхню манеру підготовки машини до вигідного продажу.

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Якщо автомобіль вже більше схожий на залізний мотлох, ніж на транспортний засіб, то як його не готуйте, дорого він не продасться. Вигідніше продати його по запчастинах, якщо є така можливість, або віддати на розборку. До серйозних і дорогих поломок відносяться вмираючі мотори, що віджили свій термін, автоматичні коробки передач, знищений корозією кузов, відмова електроніки, автомобілі після важких ДТП, пожеж і затоплень. Якщо автомобілі не зустрічається нічого з перерахованого, його можна буде вигідно продати самостійно.

Дороге додаткове обладнання

Багато продавців завищують вартість автомобіля, якщо в ньому встановлено додаткове обладнання, наприклад супутникова сигналізація, обівіс, сабвуфери, круті медіасистеми, лебідки та ін. Але все це не повинно впливати на ціну автомобіля. По-перше, потенційному покупцю подібні допи можуть бути не потрібні, тому він вибере автомобіль дешевше без непотрібних йому опцій. А по-друге, покупець не впевнений, що обладнання встановили грамотно, якщо цим займався не завод і дилер.

Додаткове обладнання краще продати окремо

Щоб привернути увагу до автомобіля, в оголошенні можна написати "віддам бокс на дах разом із машиною", але вартість потрібно вказати без "подарунка". І пам'ятайте: продавши комплект зимової гуми, тюнінговані диски та рейлінги на дах окремо, можна отримати більше грошей, ніж намагаючись продати це все разом з автомобілем.

Обслуговування

Покупець з великим задоволенням вибере повністю обслужений автомобіль, в якому щойно замінили хоча б розхідники, ніж машину, на яку доведеться витратити ще кілька чималу суму, перш ніж сісти за кермо. Не варто шкодувати коштів на передпродажну підготовку – ці вкладення окупляться.

Обслужений автомобіль можна продати дорожче

Нові гальмівні колодки та диски, замінені технічні рідини та фільтри стануть принадою для покупців. Зазвичай після купівлі старого автомобіля новий власник насамперед після реєстрації їде на сервіс та змінює розхідники на нові. Якщо за нього це зробить попередній господар машини, то покупець буде готовий заплатити за автомобіль трохи дорожче, щоб не витрачати свій час. Особливо якщо власник надасть чеки та акти приймання робіт із автосервісу, бо на слово потенційний покупець навряд чи повірить.

Кузов

Машина без подряпин, потертостей і сколів виглядає привабливішою і бажанішою для покупки, хоча в цих пошкодженнях немає нічого критичного. Але точкове виправлення недоліків може додати ще кілька сотень до вартості автомобіля. Мікротріщини та помутніння можна виправити автомобільною поліроллю, вони продаються на АЗС і навіть у супермаркетах. Якщо потенційному покупцеві не буде до чого причепитися, він не зможе торгуватися.

Добре відполірований кузов додасть шансів вигідно продати авто

Фари та колеса

Полірування фар пропонують майже в кожному автосервісі, це зробить світло яскравішим і позбавить їх від каламутного нальоту. Усі лампочки, що перегоріли, варто замінити перед продажем — у машині, яку хочуть продати за максимально високу вартість, все має працювати.

Полірування фар також допоможе збільшити привабливість машини

Якщо колісні диски подряпані, то має сенс привести їх до тями їх. А дешевий чорнитель гуми перетворить навіть втомлені шини на блискучі та симпатичні. Докупіть і приклейте ковпачки і заглушки на дисках, які відлетіли за час експлуатації. Гарні колеса підвищують загальну привабливість автомобіля.

Салон

Перед фотозйомкою та перед показом потенційним покупцям викиньте все сміття та мотлох із салону, кишень та багажника. Що менше буде предметів, то краще.

У салоні має бути прибрано

Необов'язково замовляти дорогу хімчистку, але пропилососити салон і протерти поверхні від пилу потрібно обов'язково. Заберіть бруд навіть із важкодоступних місць - під педалями та килимами. Поліроль з ненав'язливим запахом зробить поверхні сяючими і майже новими. Якщо часу самостійно займатися цим немає, виберіть на автомийці комплекс послуг із пилососом та прибиранням салону.

Підкапотний простір

Краще не мити двигун, достатньо протерти ганчіркою поверхні та кожухи. Досвідчені покупці уживаних машин запідозрять негаразд, якщо підкапотний простір буде вимитий. Звичайні водії не роблять цього десятиліттями, тому не миють і перед продажем, якщо тільки не намагаються приховати витік олії та антифризу.

Мити двигун – не дуже гарна ідея. А ось повитирати усі доступні поверхні бажано

Фотографії

В оголошенні має бути якнайбільше інформативних фотографій зовні - у профіль, анфас, з усіх боків, і всередині - повинні бути видно стан крісел, керма та загальний вигляд салону.

Фотографії з вимитим та охайним автомобілем привертають більше уваги покупців. Перед кожним показом машину доведеться готувати. На чистому автомобілі краще видно колір кузова всіх деталей, пошкодження та стан у цілому.