Несмотря на развитие системы Trade-in, до сих пор больше всего денег можно получить, занимаясь самостоятельной продажей автомобиля. Но для этого придется провести предпродажную подготовку и встречаться с покупателями.

Профессиональные перекупщики разбираются в продаже старых и даже неликвидных автомобилей — в этом вопросе с них можно и нужно брать пример. Современные перекупщики и автоподборщики ведут аккаунты в инстаграме и телеграме — если подписаться на них, то можно позаимствовать их манеру подготовки машины к выгодной продаже.

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Если автомобиль уже больше похож на железный хлам, чем на транспортное средство, то как его ни готовьте, дорого он не продастся. Выгоднее продать его по запчастям, если есть такая возможность, или отдать на разборку. К серьезным и дорогостоящим поломкам относятся умирающие моторы, отжившие свой срок, автоматические коробки передач, уничтоженный коррозией кузов, отказ электроники, автомобили после тяжелых ДТП, пожаров и затоплений. Если в автомобиле не встречается ничего из перечисленного, его можно будет выгодно продать самостоятельно.

Дорогое дополнительное оборудование

Многие продавцы завышают стоимость автомобиля, если в нем установлено дополнительное оборудование, например, спутниковая сигнализация, обвес, сабвуферы, крутые медиасистемы, лебедки и др. Но все это не должно влиять на цену автомобиля. Во-первых, потенциальному покупателю подобные допы могут быть не нужны, поэтому он выберет автомобиль дешевле без ненужных ему функций. А во-вторых, покупатель не уверен, что оборудование установили грамотно, если этим занимался не завод и дилер.

Дополнительное оборудование лучше продать отдельно

Чтобы привлечь внимание к автомобилю, в объявлении можно написать “отдам бокс на крышу вместе с машиной”, но стоимость нужно указать без “подарка”. И помните: продав комплект зимней резины, тюнингованные диски и рейлинги на крышу отдельно, можно получить больше денег, чем пытаясь продать это все вместе с автомобилем.

Обслуживание

Покупатель с большим удовольствием выберет полностью обслуженный автомобиль, в котором только что заменили хотя бы расходники, чем машину, на которую придется потратить еще немалую сумму, прежде чем сесть за руль. Не стоит жалеть средств на предпродажную подготовку – эти вложения окупятся.

Обслуженный автомобиль можно продать дороже

Новые тормозные колодки и диски, замененные технические жидкости и фильтры станут приманкой для покупателей. Обычно после покупки старого автомобиля новый владелец первым делом после регистрации едет на сервис и меняет расходники на новые. Если за него это сделает предыдущий хозяин машины, то покупатель будет готов заплатить за автомобиль чуть дороже, чтобы не тратить свое время. Особенно если владелец предоставит чеки и акты приема работ из автосервиса, потому что на слово потенциальный покупатель вряд ли поверит.

Кузов

Машина без царапин, потертостей и сколов выглядит более привлекательной и желанной для покупки, хотя в этих повреждениях нет ничего критичного. Но точечное исправление недостатков может добавить еще несколько сотен к стоимости автомобиля. Микротрещины и помутнения можно исправить автомобильной полиролью, они продаются на АЗС и даже в супермаркетах. Если потенциальному покупателю не к чему придраться, он не сможет торговаться.

Хорошо отполированный кузов добавит шансы выгодно продать авто

Фары и колеса

Полировку фар предлагают почти в каждом автосервисе, это сделает свет ярче и избавит их от мутного налета. Все перегоревшие лампочки стоит заменить перед продажей – в машине, которую хотят продать за максимально высокую стоимость, все должно работать.

Полировка фар тоже поможет увеличить привлекательность машины

Если колесные диски поцарапаны, то имеет смысл привести их в чувство. А дешевый чернитель резины превратит даже усталые шины в блестящие и симпатичные. Докупите и приклейте колпачки и заглушки на диски, которые отлетели за время эксплуатации. Хорошие колеса повышают общую привлекательность автомобиля.

Салон

Перед фотосъемкой и перед показом потенциальным покупателям выбросьте весь мусор и хлам из салона, карманов и багажника. Чем меньше будет предметов, тем лучше.

В салоне должно быть убрано

Необязательно заказывать дорогую химчистку, но пропылесосить салон и протереть поверхности от пыли нужно обязательно. Уберите грязь даже из труднодоступных мест – под педалями и коврами. Полироль с ненавязчивым запахом сделает поверхности сияющими и почти новыми. Если времени самостоятельно заниматься этим нет, выберите на автомойке комплекс услуг с пылесосом и уборкой салона.

Подкапотное пространство

Лучше не мыть двигатель, достаточно протереть тряпкой поверхности и кожухи. Опытные покупатели подержанных машин заподозрят неладное, если подкапотное пространство будет вымыто. Обычные водители не делают этого десятилетиями, поэтому не моют и перед продажей, если только не пытаются скрыть утечку масла и антифриза.

Мыть двигатель – не очень хорошая идея. А вот повытирать все доступные поверхности желательно

Фотографии

В объявлении должно быть как можно больше информативных фотографий снаружи – в профиль, анфас, со всех сторон, и внутри – должно быть видно состояние кресел, руля и общий вид салона.

Фотографии с вымытым и опрятным автомобилем привлекают больше внимания покупателей. Перед каждым показом машину придется готовить. На чистом автомобиле лучше виден цвет кузова, всех деталей, повреждения и состояние в целом.