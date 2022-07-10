Отримання автомобіля від попереднього власника – це лише початок вступу машини у вашу сім’ю. Перш ніж на нового залізного друга можна буде покластися у дорозі, треба вжити певних заходів. “Авто 24” пропонує перелік ваших перших невідкладних дій.

Про оформлення права власності, реєстрацію в СЦ МВС та страхування ми навіть не говоримо, це обов’язкові речі. Йтиметься про кілька технічних моментів, не вирішивши які, марно сподіватися на тривалу та безвідмовну службу придбаної машини.

Якщо попередній власник (або перекупник) готував двигун до продажу, у перші дні експлуатації на ньому можуть виникнути певні негаразди: протічки оливи, стуки, плаваючі оберти, перебої запалювання.

Не варто сподіватися, що попередній власник – навіть якщо це був культурний європеєць – перед тим як позбутись автівки, проводив їх ТО та замінював рідини та “розхідні” деталі. Швидше навпаки, у розвинених країнах через високу вартість сервісних робіт машину часто продають саме тоді, коли підходить час великого обслуговування (ТО-2) та ремонту.

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Відразу після покупки авто

Спокусу з першого дня кататися на “новій” машині легко зрозуміти, але дуже радимо спочатку вжити заходів для безпеки та надійності автомобіля.

Охоронна система . В ідеалі варто поміняти охоронну систему на нову, оскільки у минулого власника або перекупника може залишитися брелок керування. У крайньому разі треба заново прописати у “сигналці” наявні брелоки, щоб стерти з її пам’яті той, який, можливо, залишився в інших людей. Це саме треба зробити з заводським іммобілайзером (ключами).

Замінити основні витратні деталі. Йдеться про ті запчастини, які можуть вплинути на працездатність та ресурс найдорожчих агрегатів та систем. Це пас та ролики приводу ГРМ і навісних агрегатів, шарніри підвіски та кермового управління, фільтри повітря (обидва), палива та моторної оливи. І звісно, саму моторну оливу.

Після покупки треба відразу поміняти оливи в агрегатах. За великого бажання це можна зробити самотужки – але доведеться підготуватись.

Робочі рідини. Автовласники часто не здогадуються про те, що антифриз, гальмівна рідина, мастило підсилювача керма теж час від часу потребують заміни. Варто зробити це, оскільки реальний пробіг вживаних машин, які зараз доступні в Україні, достатньо великий. На екземплярах з автоматичною трансмісією не забудьте про мастило та фільтр коробки передач. У механічній коробці мастило заміняють в залежності від рекомендацій автовиробника та досвідчених сервісменів, проте запевненням про довічний ресурс мастила вірити не варто.

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Герметичність агрегатів. Після першої сотні кілометрів на придбаній машині треба уважно обдивитися усі агрегати та підвіску – на предмет протікання рідин. Ймовірність протічок велика, а суттєва втрата мастила може призвести до поламки агрегата.

Прибирання. Наведіть порядок в салоні і багажнику, а також під капотом. Можливо, це вже зробили перед продажем, але вам варто перевірити кожен куток на наявність у ньому вологи – мокрих килимків, забутих серветок, рукавичок тощо. Приберіть сміття з дренажних каналів, що відводять дощову воду. Ігнорування цього питання може активізувати корозію кузова.

Не буде зайвим перевірити ще одну річ. Дуже часто вживаний автомобіль має в своїй історії одне-два ДТП. І – в залежності від країни, де відбувався ремонт та сумлінності власника – іноді в машині відновлюють лише те, що видно неозброєним оком. Тому радимо під час візиту на СТО замовити перевірку стану подушок безпеки, ременів безпеки та їхніх пристроїв переднатягу.

На вживаних машинах зустрічаються системи пасивної безпеки, не відремонтовані після ДТП. Чи відновлювати подушки та переднатягувачі пасів безпеки, вирішувати новому власнику.

Рекомендація Авто24

Дозволимо собі нагадати про те, що добре знають досвідчені автомобілісти – експлуатанти вживаних машин. Плануючи покупку ненового авто, обираючи модель і комплектацію згідно із своїм бюджетом, зарезервуйте суму у кількасот доларів (залежить від марки і моделі) на виконання перших невідкладних робіт. Не сподівайтеся, що таких не буде, адже навіть при купівлі нової машини в салоні слід мати певну суму “зверху”.

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