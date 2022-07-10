Получение автомобиля от предыдущего владельца – это только начало вступления машины в состав вашей семьи. Прежде чем на нового железного друга можно будет положиться в дороге, нужно принять определенные меры. "Авто 24" предлагает список ваших первых неотложных действий.

Об оформлении права собственности, регистрации в СЦ МВД и страховании мы даже не говорим, это обязательные вещи. Речь идет о нескольких технических моментах, не решив которые, не стоит надеяться на долгую и безотказную службу приобретенной машины.

Если предыдущий владелец (или перекупщик) готовил двигатель к продаже, в первые дни эксплуатации с ним могут возникнуть определенные проблемы: утечки масла, стуки, плавающие обороты, перебои зажигания.

Не стоит надеяться, что предыдущий владелец – даже если это был культурный европеец – перед тем как избавиться от автомобиля, проводил ему ТО с заменой жидкостей и “расходников”. Скорее наоборот, в развитых странах из-за высокой стоимости сервисных работ машину часто продают, когда подходит время большого обслуживания (ТО-2) и ремонта.

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Cразу после покупки авто

Соблазн с первого дня кататься на новой машине легко понять, но очень советуем сначала принять меры по безопасности и надежности автомобиля.

Охранная система. В идеале следует поменять охранную систему на новую, поскольку у прошлого владельца или перекупщика может остаться брелок управления. В крайнем случае нужно заново прописать в “сигналке” имеющиеся брелки, чтобы стереть из памяти тот брелок, который возможно остался у других людей. Это же нужно сделать с заводским иммобилайзером (ключами).

Расходные детали. Нужно заменить те запчасти, которые могут повлиять на работоспособность и ресурс самых дорогих агрегатов и систем. Имеются в виду ремни и ролики привода ГРМ и навесных агрегатов, шарниры подвески и рулевого управления, фильтры воздуха (оба), топлива и моторного масла. И конечно, само моторное масло.

После покупки нужно сразу поменять масла в агрегатах. Это можно сделать и самостоятельно – но придется подготовиться.

Рабочие жидкости. Автовладельцы часто не догадываются о том, что антифриз, тормозная жидкость и жидкость усилителя руля тоже время от времени нуждаются в замене. Стоит сделать это, поскольку реальный пробег подержанных машин, которые сейчас доступны в Украине, достаточно велик. На экземплярах с автоматической трансмиссией не забудьте о масле и фильтре коробки передач. В “механике” масло заменяют в зависимости от рекомендаций автопроизводителя и опытных сервисменов, однако уверениям о пожизненном ресурсе масла верить не стоит.

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Герметичность агрегатов. После первой сотни километров на приобретенной машине следует внимательно осмотреть все агрегаты и подвеску – на предмет протекания жидкостей. Вероятность протечек велика, а существенная потеря смазки может привести к поломке агрегата.

Уборка. Наведите порядок в салоне и багажнике, а также под капотом. Возможно, за вас это уже сделали перед продажей, но вам следует проверить каждый уголок на наличие в нем влаги – мокрых ковриков, забытых салфеток, перчаток и т.д. Уберите мусор из дренажных каналов, отводящих дождевую воду. Игнорирование этого вопроса может активизировать коррозию кузова.

Не будет лишним проверить еще одну вещь. Очень часто подержанный автомобиль имеет в своей истории одно-два ДТП. И – в зависимости от страны, где производился ремонт и добросовестности владельца – иногда в машине восстанавливают только то, что видно невооруженным глазом. Поэтому советуем во время визита на СТО заказать проверку состояния подушек безопасности, ремней безопасности и их преднатяжителей.

На машинах встречаются системы пассивной безопасности, не отремонтированные после ДТП. Восстанавливать ли подушки и преднатяжители ремней, решать новому владельцу.

Рекомендация Авто24

Позволим себе напомнить о том, что хорошо знают опытные автомобилисты – эксплуатанты подержанных машин. Планируя покупку ненового авто, выбирая модель и комплектацию по своему бюджету, зарезервируйте сумму в несколько сот долларов (зависит от марки и модели) на выполнение первых неотложных работ. Не надейтесь, что таковых не будет, ведь даже при покупке новой машины в салоне следует иметь определенную сумму сверху.

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