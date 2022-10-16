Казалось бы, вопрос понятный – "Тойота" не ломается, Volkswagen – эталон надежности, а все остальное – на любителя. Но если бы все было так просто!

Большинство пользователей хотят иметь в первую очередь безотказный автомобиль (откуда берутся несколько процентов других, мы поговорим в другой раз). И как же многие из них бывают разочарованы после покупки подержанной машины, модель которой слывет надежной: сбои электроники, утечки жидкостей, стуки, заедания, откровенные поломки... Почему так случается, если рядом тысячи таких же б/у машин вполне подтверждают свой имидж безупречных?

Автомобили Mercedes очень надежны и престижны, но покупать их с пробегом 600 000 км после такси, даже после немецкого, очень не рекомендуется.

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Почему надежные модели бывают ненадежными

Все понимают, что немалый возраст машины еще не значит автоматически, что она принципиально хуже по надежности, чем такая же новая. Но есть немало факторов, "корректирующих" имидж даже самой надежной модели.

Большой пробег. Полмиллиона километров на одометре (или в недрах его электронной памяти) может иметь даже очень красивый с виду трехлетний автомобиль. Соответственно, когда в машине отработали свой ресурс все важнейшие системы, она будет огорчать водителя мелкими и большими поломками.

Случайный сервис. Некоторые машины получают хороший уход только в гарантийный период. А после того, поскольку она уже не новая, отношение меняется. Собственник – частное лицо или предприятие – начинает экономить на ТО, на масле и других материалах, на зарплате для ответственного водителя и т.д. В конце концов, не старый по возрасту автомобиль превращается в полуразвалюху. Перед продажей на него снова, уже в последний раз, не пожалеют денег: сделают химчистку и полировку, поставят старые зимние шины с более глубоким протектором – и избавятся. Вместе со всеми накопленными техническими проблемами.

Машина после большой семьи, где родители вечно озабочены, не лучший вариант для покупки. Взрослым в такой семье часто не хватает времени на уход за автомобилем.

Небогатый владелец . В руках второго-третьего владельца автомобиль уже не имеет такой ценности, как у первого. Поэтому "пошедшая по рукам" машина часто не получает своевременного обслуживания и в целом эксплуатируется небрежно. Психология такого хозяина понятна: выжать из машины остатки ресурса и продать – пусть даже дешево – следующему владельцу, который, скорее всего, станет последним в жизни этого авто. Запчасти от "нашемарок" или китайские "аналоги", езда со стуками и люфтами в подвеске, замазанная кисточкой ржавчина на крыльях – для такого экземпляра это нормальное дело.

Неудачная комплектация. В гамме комплектаций многих достойных, популярных моделей часто встречаются неудачные версии. Это может быть, например, эдакий высокотехнологичный двигатель, чувствительный к плохому топливу, или мотор с недолговечными комплектующими, или слабая коробка передач, с которой агрегатировались, например, самые слабые двигатели в линейке. На отечественном рынке эти версии могут быть не известны (поскольку не были представлены), и потому модель в целом считается безупречной.

В гаражном сервисе смело берутся и за более-менее современные машины. Но такие экземпляры потом лучше не покупать.

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Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделки и появления в продаже некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf Lubricants.

Как выбрать надежный подержанный автомобиль

Не доверяйтесь всецело одному только хорошему имиджу модели, которую вы облюбовали. Среди десятков и сотен машин на вторичном рынке можно легко нарваться на крайне запущенный экземпляр.

Хорошо подготовьтесь к покупке: изучите возможные варианты комплектаций, слабые места модели, круг ее наиболее типичных владельцев – как первых, так и вторых-третьих.

Заручитесь поддержкой опытного человека, хорошо знающего эту модель: владельца такой же, опытного перекупщика, работника СТО, специализирующегося на указанном бренде.

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Попытайтесь познакомиться с реальным владельцем машины и составить себе его портрет. Важно понять, это здравомыслящий и ответственный человек, или эмоциональный юноша с ограниченным бюджетом, или может быть, таксист или водитель разъездного офисного автомобиля.

Не ставьте во главу угла богатую комплектацию, ищите в первую очередь хорошо сохранившийся экземпляр.

А вообще, подумайте – может, стоит искать "свою" машину не среди общепризнанных образцов надежности? Возможно, для ваших условий эксплуатации подойдет хорошо сохранившийся экземпляр модели-среднячка? Изучите информацию о подобных авто, часто среди этих "серых мышек" есть удачные комплектации без проблемной электроники, с надежным мотором и простенькой безотказной трансмиссией.

Выбрав авто непрестижной марки, но в хорошем состоянии, вы не переплатите за бренд и не получите головную боль от машины с тщательно выжатым, как лимон, ресурсом.

Рекомендация "Авто 24"

Надежность для современного авто – понятие не самодостаточное, оно связано с целым ворохом условий и оговорок. Поэтому выбирая подержанную машину, сегодня как никогда следует обращать внимание на ее прошлое. Очень важно, чтобы в течение первой части своей жизни машина обслуживалась согласно регламенту автопроизводителя и не работала на износ – в такси, в офисе крупной компании, в небогатой семье в глубокой провинции. Даже модель с идеальной репутацией следует проверить на предмет реального пробега и степени износа основных агрегатов.

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