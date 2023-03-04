Певно, вдумливий користувач не раз замислювався: чому автомобілі різних марок, схожі зовні, бувають такими різними за споживчими якостями? Одна машина роками бігає від ТО до ТО, а інша відвідує сервіс мало не щотижня. Чому другу не можна було зробити такою, як перша? Для відповіді на це “дитяче” запитання “Авто 24” підготував абетку з автотехнологій.

Спроможність технічно складного виробу працювати довго і без проблем залежить від багатьох чинників. Автомобіль у цьому плані є системою особливо складною, адже з одного боку, він має багато вузлів та агрегатів, а з іншого, зазнає під час руху дуже різних навантажень.



Конструктори щось недорахували, технологи щось не врахували, оператор конвеєру щось прогавив. В результаті маємо неякісне авто, яке передчасно розсипається на дорозі.

Тому ми і говоримо в таких випадках про таке поняття, як школа автоконструювання: компанія, яка виробляє транспортні засоби багато років, має великий портфель розрахунків, досвід відмов, поламок, аварій. Це зменшує ймовірність інженерних прорахунків і спрощує створення вдалого продукту.

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Конструкція

Надійність починається саме у конструкторському бюро. Здавалося б, конструкція автомобіля сьогодні не проблема – все давно відпрацьовано, можна навіть взяти та скопіювати системи та агрегати популярної моделі. Так, можна, але копіюванням доброї машини не створити. В тому і полягає один з секретів вдалої моделі, щоб ще на етапі проектування були враховані усі нюанси її подальшого виробництва: можливості складальних та суміжних підприємств, кваліфікація персоналу, якість матеріалів. Якщо на цьому етапі інженери припустяться помилок або свідомо закладуть якісь спрощення, показники надійності готового агрегата будуть низькими.

Матеріали

Трохи примітивний, але показовий приклад: за великого бажання, автомобіль можна зробити хоч і з дерева. Але працюватиме він буде не більше години, а то й п’ять хвилин. Так само згубно впливає на ресурс машини не той сорт сталі або надто м’який пластик.

Наприклад, матеріали з правильним хімічним складом зберігають свої властивості за будь-яких обставин – а гама умов в агрегатах, що працюють в автомобілях, дуже широка. Це низькі та високі температури, це їхні перепади, це знакозмінні навантаження, влив агресивних речовин тощо.

Різьбова шпилька з надто “тягучої” сталі не давала як слід притягнути головку до блока. Усуваючи протічку антифризу, різьбу затягували, доки шпилька не зламалась. Тепер – ремонт або заміна блока.

І навіть якщо конструктори з технологами зможуть підібрати правильний рецепт, не факт, що фінансисти затвердять його кошторис. Іноді проектанти, бажаючи знизити собівартість серійних машин, свідомо використовують матеріали нижчої якості, ніж могли б. І в цьому полягає особливий “вищий пілотаж” конструкторів – розрахувати якість деталей так, щоб вони прослужили строго визначений термін (наприклад, гарантійний строк), але не більше, щоб не переплачувати за зайву міцність агрегата.

Випробування

Важливий етап створення транспортного засобу – підтвердження розрахованих можливостей виробу на практиці. Перевіряють їх шляхом випробувань: на шляхах, на полігонах, на стендах, а ще у комп’ютерах на спеціальних симуляторах. Якщо проводити ці тести за повною програмою, зі зняттям широкої гами даних та з їх аналізом, то це буде коштувати дуже недешево. Причому найчастіше цикли випробувань доводиться повторювати по кілька разів, корегуючи конструкцію після кожного етапу.

Цементація кулачків розподільчого валу була виконана з порушеннями, він передчасно зносився і потребує заміни. З повним розбиранням голівки блока.

Виробники недорогих автомобілів не можуть витрачати на це великі суми. Тому спроектовані за урізаними програмами агрегати або не служать довго в цілому, або дошкуляють користувачів дрібними поламками.

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Складання

Навіть найкращі деталі та агрегати можна “помножити на нуль”, якщо порушувати правила при їхньому складанні. Не дотримання моментів затягування різьби, невикористання потрібних шайб, неправильна орієнтація деталей – все це може скорочувати ресурс систем і агрегатів або призводити до безсистемних поламок. Щоб робітники автозаводів не припускалися таких порушень, їх потрібно спеціально відбирати, навчати, контролювати та заохочувати. Це все потребує витрат, іноді непідйомних для автовиробника – адже тут грає роль навіть країна розміщення підприємства.

Дешеві машини бюджетних марок складають випадкові наймані робітники. Персонал автозаводів “дорогих” брендів відбирається та проходить спеціальне навчання.

Це не стосується випадків, коли автомобілі всесвітньо визнаної марки випускаються на заводах в різних країнах. При такому підході до виробництва власник бренду дбає за своє ім’я і відповідає за якість незалежно від місця складання конкретного екземпляра.

Сервіс

У деяких випадках на ресурс моделі суттєво впливає адекватність її сервісного обслуговування. Тобто вчасне і кваліфіковане обслуговування може компенсувати деякі конструктивні недоліки. Але проблема саме у тому, щоб такий фірмовий сервіс завжди був під рукою, що не скрізь реально налагодити.

Як бачимо, у питаннях якості все впирається у гроші: безвідмовний автомобіль не може коштувати дешево. З іншого боку, ненадійна машина теж не обов’язково продається за дешево, часто буває навіть навпаки. Але це вже результат роботи не інженерів, а маркетологів, які змогли довести прихильникам їхнього бренду, що надійність для них не головне. Власне, ми не можемо когось засуджувати за його вибір.

Суперпопулярний VW Beetle не був ідеальною машиною. Але частину його недоліків відразу нейтралізувала мережа СТО з раніше небаченим рівнем сервісу.

Рекомендація Авто 24

Насправді “автомобільна громадська думка” не завжди справедлива щодо надійності або ненадійності тієї чи іншої машини. Незаслужено “розпіареною” може виявитись на ділі вельми посередня модель, так само як малопопулярна “сіра мишка” може бути зразком безвідмовності. Пояснення таким хибним стереотипам бувають різні, і про них варто поговорити наступного разу. А зараз скажемо, що коли для вас на першому місці – саме надійність та довговічність, всебічно вивчайте інформацію про цікавий вам автомобіль, шукайте підтвердження в джерелах, достовірність яких ви можете перевірити та яким ви довіряєте.

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