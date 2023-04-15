Надійність – один з тих двох-трьох головних чинників, які беруть до уваги покупці автомобілів. А для машин з пробігом він часто стає найголовнішим, бо саме надійність вживана машина втрачає в першу чергу. “Авто 24” розбирався, як обрати справді надійне авто на вторинному ринку.

Для початку треба нагадати, що саме інженери вважають надійністю. Це здатність автомобіля виконувати всі свої функції без відмов – поламок та непланових потреб регулювання. Мається на увазі, що якщо машина надійна, то це – на доволі тривалий, протягом 200 – 300 тис. км, період.

При купівлі вживаної машини первинна надійність зазначеної моделі – ключовий фактор. Бо частина ресурсу вже використана першим власником.

Надійність не треба плутати з довговічністю – а це спроможність автомобіля протягом тривалого часу (пробігу) зберігати свою працездатність. Тобто, коли говорять про довговічну машину, мають на увазі, що вона може багато років працювати і зберігати свою функціональність без суттєвого впливу поламок (які не виключаються) на можливість людини користуватись нею.

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Від чого залежить надійність

Покупцеві нового автомобіля в принципі, байдуже, чому та чи інша модель є надійною – головне, щоб це справді було так. Інша справа – покупець вживаної машини, адже крім вроджених якостей така машина має чимало набутих, у тому числі – негативних.

Конструкція . Щоб машина була безвідмовною, вона має бути відповідним чином правильно спроектована. Розрахунки та численні випробування прототипів обходяться дорого, тому гарну репутацію мають аж ніяк не бюджетні бренди. Для клієнта авторинка важливо, що тривала робота закладена в найкращі моделі ще на етапі проектування.

Матеріали . Безпроблемна робота систем та вузлів протягом сотень тисяч кілометрів неможлива без якісних матеріалів для їх виготовлення. Саме з таких матеріалів виготовляють оригінальні заводські комплектуючі – тому покупці й шукають машину максимально в “оригінальному” стані.

Комплектація конкретного екземпляра . В цілому гідна модель в деяких версіях може мати якусь невдалу складову, найчастіше – двигун чи коробку передач. Першому власникові цей агрегат служить безвідмовно, в другий вже матиме проблеми. Покупцеві вживаного авто про такі комплектації треба дізнатись завчасно й уникати їх.

Умови експлуатації (якщо авто вживане). Навіть якщо найдосконаліший автомобіль “вбивати” жорсткою експлуатацією, за кілька років від його первинної надійності не залишиться слідів. Тому обрати надійну марку та модель – ще не значить отримати справді безвідмовний екземпляр. Іноді буває краще придбати не таку досконалу модель, але з малим пробігом і в доброму стані.

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Авто яких марок надійні

Серед українських автомобілістів недаремно мають славу надійної, витривалої і довговічної техніки машини Volkswagen, Skoda, Toyota. Щирі прихильники вважають надійність цих машин еталонною, і часто вони праві. Часто надійність того ж (а то й вищого) рівня демонструють інші марки – Honda, Mazda, Mercrdes-Benz, але через менше поширення їхня слава як надійних не така гучна.

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Також добре продаються у нас міцні середнячки в цьому плані – Renault (та власне, й інші “французи”), Hyundai/Kia, Ford. Так, у вживаному стані вони не такі безвідмовні, але і ціну мають помітно меншу.

Преміальні авто марок Audi, BMW, Mercedes, Lexus найчастіше обирають в першу чергу не через безвідмовність, а через іміджеві міркування. Найнадійнішими в цій групі найчастіше експерти називають “Лексуси”, але повторимось – для “клієнтів” цього сегменту технічні питання далеко не на першому місці.

Найнадійніші моделі автомобілів

Далеко не завжди належність тієї чи іншої моделі до славетного бренду автоматично робить її надійною. В багатьох модельних рядах є моделі якщо не провальні, то з хронічними проблемами, які поглиблюються з віком.

Навіть супернадійна у первинному вигляді машина у міру накопичення пробігу починає ламатися. То чи не краще було придбати щось з гіршим іміджем, але з меншим пробігом?

Традиційно – і це пояснюється з інженерної точки зору – менше проблем у поважному віці мають автомобілі більш високого класу. Наприклад, у Skoda зразком надійності вважається модель класу С+ Octavia, а менша “шкодовка” B-класу Fabia має в цьому плані скромнішу репутацію. Так само, скажімо, один з хітів продажів на вторинному ринку серед “французів” – авто С-класу Megane, а не менші Clio чи Twingo. Найнадійніші моделі найнадійнішої марки “усіх світів та народів” Toyota в Україні виступають в середньому сегменті С – Corolla та в бізнес-класі D – Camry.

Що говорять рейтинги

Ціла низка товариств і автомобільних видань щороку створює рейтинги надійності марок і моделей. Орієнтуватись на них можна, але ці “хіт-паради” для українського покупця вживаного авто не можуть бути відповіддю на всі запитання.

Перш за все, більшість з них стосується нових, 2 – 3 річних автомобілів, по-друге, у розвинених країнах своя специфіка експлуатації й поняття відмови теж свої. Наприклад, поламкою (і відповідно причиною для виклику техдопомоги) в деяких країнах Європи вважається посаджений акумулятор або відсутність бензину в баку – і ці проблеми впливають на статистику і відбиваються на рейтингу.

Авто, що мають імідж супернадійних, при купівлі треба перевіряти з особливою увагою: перший власник міг скористатися цією якістю по повній.

Щоб отримати від цих закордонних рейтингів справді корисну інформацію, варто зібрати їх якомога більше, по різних країнах і за різні роки. Швидше за все, вам не вдасться отримати достеменні дані по якісь конкретній моделі у потрібному вам віці. Але в цілому по бренду (марці авто) ці рейтинги збігаються з інформацією, яку дає статистика українських СТО та опитувань власників.

Рекомендація “Авто 24”

Інформаційна підготовка – чи не найголовніший чинник вдалого вибору машини для покупки. Але навіть якщо ви вирішили купувати модель з бездоганною репутацією, вам потрібно буде обрати її гідний екземпляр. Залишок ресурсу якого буде достатнім, щоб усі обіцяні рейтинги справдилася.

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