Покупець вживаного автомобіля має один величезний привілей перед клієнтом дилерського автосалону: на свої гроші він може придбати і бюджетний автомобіль, і преміальний. Деякі нюанси, звичайно, в обох варіантах є, і про них ми поговоримо: яка вживана машина краще – люксова модель чи машинка початкового рівня?

На перший погляд, все зрозуміло: якщо ціна однакова, то преміум-клас буде у гіршому стані, ніж бюджетний малюк. Але це не завжди так.

За одну й ту саму суму на вторинному ринку можна придбати і преміальний кросовер, і сімейний хетчбек. Але це дивно лише на перший погляд.

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Чим відрізняються машини різних класів

Це дитяче питання, на яке не так просто відповісти. Адже сьогодні автомобільні класи та сегменти ретельно перемішані маркетологами: в суперкомпактному класі повно скажених турбомашинок зі шкіряним салоном та переліком систем безпеки на півсторінки, а 5-метровий бізнес-седан можна купити з трициліндровим 1,0-літровим моторчиком і “на ковпаках”. Між тим, принципові первинні відмінності автомобілів цих двох класів такі:

Преміальні авто

Великі габарити (не завжди)

Просторий салон

Наявність в лінійці повнорозмірних потужних двигунів

Досконала підвіска – комфортна і довговічна

Високий рівень активної та пасивної безпеки

Спрямовані на комфорт конструктивні рішення

Великий запас ресурсу вузлів та агрегатів.

Нинішні бюджетні моделі мають все необхідне для безпечного та цілком комфортного пересування у просторі. І з надійністю у них все гаразд – але лише в молодому віці.

Бюджетні авто

Економні конструкторські рішення в більшості вузлів

Обмежена довговічність

Бідне оснащення у більшості версій

Низька ціна

Залишилося додати, що традиційно престижні автомобілі обходяться дорого в утриманні. І це об’єктивно, бо кожен агрегат і вузол мають складну конструкцію, яка зорієнтована в першу чергу на комфортність і надійність роботи. З тієї самої причини запчастини також коштують дорожче.

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З іншого боку, автомобілі початкового класу, будучи найдешевшими на ринку, не обов’язково виявляються найдешевшими в утриманні. Тим більше, коли вони вже дуже немолоді. Власне, поважний він відбивається на машинах будь-якого класу, хоча прояви старіння різні.

Преміум поважного віку

Купувати автомобіль високого класу з рук особливо вигідно. Якщо ці руки – перші. Тому що такі власники часто продають машину не через те, що вона зносилася, а тому, що вона застаріла морально – стала немодною: це важливо в певних колах користувачів.

Машини преміум-класу, крім того, що старішають з плином часу і намотуванням пробігу можуть мати хронічні вади: схильність до корозії, примхливу електроніку тощо.

А оскільки закладений в преміальну модель ресурс зазвичай великий, то після першого власника така машина має, там би мовити, “ще одне життя”. Щоправда, перші власники це теж розуміють, і будучи людьми раціональними, дешево свої добре збережені машини не продають.

Проте головне, що тут є одне велике але: автомобілі вищих класів дуже дорого ремонтувати. Наприклад, для заміни свічок запалювання у V-подібних моторах часто доводиться знімати не лише частину навісного обладнання, а й впускний колектор та елементи паливної системи. В кілька тисяч доларів може вилитися повний ремонт (а частковий робити сенсу немає) ходової частини поважного позашляховика, в місячну зарплату – заміна його оригінального ключа.

Також майте на увазі, що вже кілька років їзди на моделі високого класу вам доведеться відмовитися від користування частиною його принад. Швидше за все, у вас не стане клімат-контролю (компресор та його муфта до великих машин надто дорогі), пам’яті сидінь (їхні сервоприводи мало хто береться ремонтувати), регулювання дорожнього просвіту (подушки можуть коштувати по кількасот євро)…

Дуже часто власники вживаних машин високого класу не можуть забезпечити працездатність всіх його численних систем – через високу вартість ремонту.

Одне слово, навіть одного назріваючого ремонту може бути достатньо, щоб новий власник в цілому свіжого авто преміум-класу змушений був замислитися про сенс володіння ним.

Бюджетник на пенсії

Автомобілі бюджетного класу сьогодні проявляють свою дешевизну аж ніяк не в повсякденному користуванні – вони зручні, практичні, безвідмовні. Але свою надійність вони зберігають протягом набагато меншого періоду. Такі машини при конструюванні не замислюються як довгожителі, головна ідея – щоб авто вірою і правдою відслужило гарантійний термін та ще два-три роки “зверху”.

Але більшість дешевих і простеньких авто відносно просто ремонтувати – через те, що в них немає скупчення надто складних систем. Крім того, саме під недорогі моделі у нас “заточений” ринок запчастин, яких є широкий вибір на будь-який гаманець.

Окремо треба зазначити про автомобілі, створені спеціально для ринків небагатих країн – типу Renault Logan, Skoda Rapid, Citroen C-Elysee тощо. Ці машини сконструйовані в КБ провідних автовиробників, тож з технічним боком справи у них точно все гаразд, а решта проявів “бюджетності” мінімальна. При цьому відносно невисока ціна пояснюється економією на оздобленні інтер’єру та використанні агрегатної бази старих моделей, добре відпрацьованих у виробництві та обслуговуванні.

Ремонтувати недорогі моделі дешевше, ніж преміальні. Але вони все одно потребують певної кваліфікації від майстрів СТО.

Бюджетний чи преміальний – що купувати?

Мабуть, з точки зору перспективи пересічному українському громадянинові краще обирати щось ближче до бюджетного сегменту. Якщо машина береться не на два-три роки, то преміальне авто в ваших руках таки дозріє до віку великих ремонтів – і це врешті решт будуть суми, співрозмірні з вартістю цілої машини початкового рівня.

Так, машина низького класу буде ламатись частіше, але вартість ремонту щоразу буде не такою вже й високою. Головне - вибрати комплектацію з мотором та трансмісією, які не мають репутації "одноразових". Таких, до речі, особливо багато саме серед невеликих машин: 3-циліндрові даунсайзингові моторчики, примітивні "роботи" і варіатори.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо ви шукаєте більш-менш практичний автомобіль “на кожен день”, радимо обирати його не за класом, а за станом. Тобто в межах свого бюджету шукайте машину з мінімально можливим пробігом і в максимально кращому стані. При цьому ніхто не забороняє вам встановити певні “фільтри”: наприклад, наявність кондиціонера, тип кузова, вид пального тощо.

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