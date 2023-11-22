Американский регулятор опасается, что во время транспортировки возможны возгорания батарей электромобилей на кораблях.

В США растет давление на государственные институты, чтобы запретить вывозить битые электромобили за границу. Регуляторы обеспокоены безопасностью их перевозок и утилизацией.

В частности, власть надеется лучше отслеживать батареи, которые остаются в побитых автомобилях, через транспортные каналы. Ведь уже были случаи пожаров во время транспортировки таких автомобилей, вызванные возгоранием батарей в них.

Напомним как выглядит корабль, на котором сгорело 4000 автомобилей

Другая причина возможного запрета заключается в том, чтобы избежать вывоза электронных отходов в страны, которые не имеют средств для их переработки или перепрофилирования. Американские чиновники хотят сохранять ценные минералы, содержащиеся в аккумуляторах, в своей стране.

Стартапы по переработке аккумуляторов Западной Европе и США получили огромные суммы частных и государственных инвестиций, чтобы помочь укрепить цепочки поставок сырья из старых или использованных батарей. Но пока они имеют лишь незначительную часть аккумуляторов в виде использованных батареек.

Батарея электромобиля Tesla

Пока имеющаяся индустрия страховых компаний и аукционов играет на руку украинцам, которые привозят битые электромобили в Украину. В частности, электромобили с большей вероятностью списываются после аварий, чем автомобили с ДВС двигателем, "электрички" могут быть признаны такими, не подлежащими ремонту, даже после незначительных аварий. Анализ Reuters в этом году показал, что "большая часть" поврежденных электромобилей, проданных на металлолом, были почти новыми автомобилями с малым пробегом.

Основная причина, почему ремонт электромобилей такой сложный, заключается в отсутствии специального норматива по обращению с аккумуляторами электромобилей после аварии. Во всем мире не существует отраслевого стандарта для измерения работоспособности батареи.

Производители транспортных средств иногда отказываются санкционировать ремонт аккумуляторов из-за опасений ответственности. Никто не знает, что будет с отремонтированной батареей через два, три года и еще 50 000 км. Легче допустить, чтобы почти новые транспортные средства списали, чем потом иметь мороку с исками и судами.

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Конечно, и в США существуют предприятия, которые зарабатывают деньги, разбирая автомобили, чтобы добыть ценные детали для перепродажи. Но для демонтажа батареи нужны специальные работники, оборудование и, что самое важное, пространство из-за пожароопасного хранения литий-ионных элементов. У многих автошротов этого нет.

Кроме того, электромобили, как правило, имеют простые трансмиссии с большим количеством пластика и большими сборными компонентами кузова, которые нелегко разобрать. В некоторых электромобилях аккумулятор встроен непосредственно в конструкцию автомобиля, что делает его особенно сложным для разборки.