Посмотрите на последствия возгорания грузового судна из 4000 автомобилей. Все находившиеся на борту машины получили повреждения.

В Сети показали фотографии сгоревшего корабля с 3784 машинами. Фото последствий возгорания на судне Fremantle Highway опубликовал портал CarBuzz. Несмотря на то, что часть сухогруза уцелела, все автомобили теперь вряд ли попадут в дилерские центры. По предварительным данным, причиной пожара стало самопроизвольное возгорание аккумуляторной батареи одного из электрокаров.

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Судя по фотографиям, большинство находившихся в трюме автомобилей практически полностью выгорело. В основном сухогруз перевозил модели BMW и Mercedes-Benz. Кроме того, пожар повредил несколько Porsche 911 и Taycan, а также пятидверные MINI. Судно Fremantle Highway рассчитано на шесть тысяч транспортных средств. В момент пожара на борту было 3784 автомобиля.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют самопроизвольное воспламенение аккумулятора одного из электрокаров. Всего же на борту сухогруза находилось около полутысячи батарейных машин. Спасатели сумели остановить пожар, так что огонь не повредил некоторые палубы с автомобилями. Однако из-за влияния высоких температур и огнетушащих средств эти модели все равно получили повреждения.

О возгорании на судне Fremantle Highway стало известно в конце июля. До прибытия спасателей экипаж корабля пытался самостоятельно потушить огонь.