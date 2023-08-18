Подивіться на наслідки займання вантажного судна з 4000 автомобілів. Усі машини, що були на борту, зазнали пошкоджень.

У Мережі показали фотографії згорілого корабля із 3784 машинами. Знімки наслідків займання на судні Fremantle Highway опублікував портал CarBuzz.

Попри те, що частина суховантажного судна вціліла, автомобілі тепер навряд чи потраплять до дилерських центрів. За попередніми даними, причиною пожежі стало мимовільне загоряння акумуляторної батареї одного з електрокарів.

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Судячи з фотографій, більшість автомобілів, які перебували у трюмі, практично повністю вигоріли. Здебільшого суховантаж перевозив моделі BMW та Mercedes-Benz. Крім того, пожежа пошкодила кілька Porsche 911 і Taycan, а також п'ятидверні MINI. Судно Fremantle Highway розраховане для перевезення шести тисяч транспортних засобів. У момент пожежі на борту було 3784 автомобілі.

Попередньою причиною пожежі фахівці називають мимовільне займання акумулятора одного з електрокарів. Усього ж на борту суховантажного судна знаходилося близько півтисячі батарейних машин. Рятувальники зуміли зупинити пожежу, тож вогонь не зашкодив деякі палуби з автомобілями. Однак через вплив високих температур та вогнегасних засобів ці машини все одно зазнали пошкоджень.

Про пожежу на судні Fremantle Highway стало відомо наприкінці липня. До прибуття рятувальників екіпаж корабля намагався самостійно загасити вогонь.