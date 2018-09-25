Багаторівневий паркінг з новенькими Mercedes-Benz перетворився з дилерської стоянки на звалище металобрухту. Винуватця знайдено!

У Нью-Йорку загорівся багаторівневий гараж Kings Plaza, у якому зберігались автомобілі місцевого дилера Mercedes-Benz. Внаслідок пожежі було знищено 70 машин, а всього постраждало 132 автівки.

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Числені пожежні бригади протягом трьох годин намагалися зупинити горіння. У гасінні було задіяно 250 пожежників. Збитки оцінюються у кілька мільйонів доларів. Повідомляється, що 70 з 132 автомобілів Mercedes були повністю знищені вогнем.

За попередніми даними, причиною пожежі став навмисний підпал. Правоохоронці вже й підозрюваного затримали – ним виявився безпритульний Ейвон Стівенс, котрий часто ночував у цьому самому гаражі. Головним довказом проти нього є запис камер відеоспостереження, хоча самого підпалу на відео, начебто, немає.

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