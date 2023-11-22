Американський регулятор побоюється, що під час транспортування можливі загоряння батарей електромобілів на кораблях.

У США зростає тиск на державні інституції, щоб заборонити вивозити биті електромобілі за кордон. Регулятори стурбовані безпекою їх перевезень та утилізацією.

Зокрема, влада сподівається краще відстежувати батареї, які залишаються в побитих автомобілях, через транспортні канали. Адже вже були випадки пожеж під час транспортування таких авто, спричинені загорянням батарей у них.

Нагадаємо як виглядає корабель, на якому згоріло 4000 автомобілів

Інша причина можливої заборони полягає в тому, щоб уникати вивозу електронних відходів у країни, які не мають засобів для їх перероблювання чи перепрофілювання. Американські чиновники хочуть зберігати цінні мінерали, що містяться в акумуляторах, у своїй країні.

Стартапи з перероблювання акумуляторів Західній Європі та США отримали величезні суми приватних і державних інвестицій, щоб допомогти зміцнити ланцюжки постачання сировини зі старих чи використаних батарей. Але поки що вони мають лише незначну частину акумуляторів у вигляді використаних батарейок.

Батарея електромобіля Tesla

Поки що наявна індустрія страхових компаній та аукціонів грає на руку українцям, які привозять биті електромобілі в Україну. Зокрема, електромобілі з більшою ймовірністю списуються після аварій, ніж автомобілі з ДВЗ двигуном, “електрички” можуть бути визнані такими, що не підлягають ремонту, навіть після незначних аварій. Аналіз Reuters цього року показав, що «велика частина» пошкоджених електромобілів, проданих на металобрухт, були майже новими автомобілями з малим пробігом.

Основна причина, чому ремонт електромобілів такий складний, полягає у відсутності спеціального нормативу щодо поводження з акумуляторами електромобілів після аварії. У всьому світі не існує галузевого стандарту для вимірювання працездатності батареї.

Виробники транспортних засобів іноді відмовляються санкціонувати ремонт акумуляторів через побоювання відповідальності. Ніхто не знає, що буде з відремонтованою батареєю через два, три роки та ще 50 000 км. Легше допустити, щоб майже нові транспортні засоби списали, ніж потім мати мороку з позовами та судами.

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Звичайно, і в США існують підприємства, які заробляють гроші, розбираючи автомобілі, щоб видобути найцінніші деталі для перепродажу. Але для демонтажу батареї потрібні спеціальні працівники, обладнання та, що найважливіше, простір через пожежонебезпечне зберігання літій-іонних елементів. У багатьох автошротів цього немає.

Крім того, електромобілі, як правило, мають простіші трансмісії з більшою кількістю пластику та великими збірними компонентами кузова, які нелегко розібрати. У деяких електромобілях акумулятор вбудовано безпосередньо в конструкцію автомобіля, що робить його особливо складним для розбирання.