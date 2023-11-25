Volkswagen ID.4 очень популярен в Украине, однако у нас мало знают о других электрокроссоверах мировых брендов. Сравним его с Nissan Ariya - эффектным и инновационным SUV, который сейчас можно приобрести в Украине по схожей с ID.4 цене.

VW ID.4 базируется на платформе Volkswagen Group MEB и стал первым электрическим кроссовером марки. Сейчас ID.4 занимает ведущие позиции на рынке электрокаров в Украине. На это есть несколько весомых причин. Прежде всего, это модель европейского бренда, хотя большинство авто, которые продаются у нас, произведены в Китае. За минимальную стоимость в $ 27 000 вы получаете ID.4 в комплектации Pure +. Эта версия имеет задний привод, двигатель на 204 л.с., батарею емкостью 84,8 кВт и запасом хода 600 км. Динамика как для семейного кроссовера довольно неплохая – 8,5 секунд до сотни.

Nissan Ariya – первый полноценный электромобиль за 10 лет после выхода культового массового электромобиля Leaf. Новый Nissan Ariya можно назвать флагманской моделью бренда. Цены на Ariya в Украине начинаются от $28 000 за базовую комплектацию. За эти деньги вы получите авто с передним приводом, топовой батареей на 90 кВт, двигатель на 242 л.с., и запас хода в 623 км.

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Дизайн и размеры

VW ID.4 по размерам больше Tiguan, однако немного меньше Touareg. Сделанные в Китае автомобили выпускаются в двух версиях – CROZZ и X, которые отличаются между собой только визуально.

Дизайн ID.4 достаточно сдержанный и консервативный. Среди интересных дизайнерских элементов – соединенные между собой фары, скрытые ручки дверей, а также задняя светодиодная полоса, соединяющая фонари, и широкий спойлер на крыше.





Nissan Ariya понравится ценителям экстравагантного дизайна и оригинальных решений. В общем, Ariya кажется более "кроссоверной" по сравнению с ID.4, а все потому, что она шире и выше.

Необычные линии передней оптики создают незабываемый образ. Сложная фактура боковой части создает интересную игру линий.

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Интерьер

В салоне ID.4 внимание водителя привлекает необычное расположение селектора режимов езды, и цифровая приборная панель, которая жестко закреплена на рулевой колонке.

Мультимедия – сенсорный дисплей на 12 дюймов. Он отвечает за второстепенные функции, такие как, например, кондиционер, музыка или CarPlay. Ключевая информация: скорость, запас хода, уровень заряда – выводится на приборную панель.

Эргономика в ID.4 на высоком уровне – сиденья из экокожи удобные, имеют электрические регулировки и "память" настроек; руль пошит из натуральной кожи – удобный и приятный на ощупь. Передняя панель и карты дверей выполнены из качественных материалов. Задний ряд сидений просторный, однако людям с высоким ростом может быть тесновато. Багажник вместительный – объемом в 543 литра.

Интерьер нового Nissan Ariya выдался тоже неординарным, как и экстерьер. Внимание привлекают два дисплея диагональю по 12.5 дюймов. На первом экране отображаются все главные показатели авто, на втором – система мультимедиа. Однако в авто отсутствуют функции CarPlay и Android Auto.

Также интересно реализованы сенсорные кнопки на передней консоли, которые вибрируют при нажатии. Руль и сиденья выполнены из качественной экокожи и имеют электрорегулировку. Дверные карты и передняя панель – из приятной на ощупь замши. Подлокотник по центру имеет ниши для беспроводной зарядки телефона, а в задней его части расположены регулировка подогрева задних сидений, и кнопка доступа к потайной нише, которая расположена по центру внизу передней консоли. Сзади места хватит даже людям с ростом 180+ см. Багажник большой, однако все же меньше, чем у конкурента – всего 468 литров.

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Ходовая, средний расход и скорость заряда

Мнения экспертов по уровню комфорта моноприводных версий этих авто разделились. Кто-то отдает все лавры заднеприводному ID.4, за его хорошую управляемость и отличный уровень комфорта. Зато переднеприводный Nissan Ariya имеет прекрасную динамику и управляемость, хороший уровень шумоизоляции и мягкую подвеску. Именно поэтому выбрать лидера среди этих двух авто достаточно трудно.

Если брать во внимание средние расходы, то Nissan Ariya оказывается немножко экономнее своего немецкого-китайского конкурента. Эксперты с ютуб-канала "Первая электричка" провели независимый тест этих двух авто по улицам Киева и получили результат, что средний расход в ID.4 – 18.2 кВт * ч, а в Ariya - 17.6 кВт * ч на 100 км. То есть, разница всего на 0,6 кВт*ч, однако на длинной дистанции это может быть плюсом для японца.

Заряжаются автомобили также с похожей скоростью. На скоростной зарядке ID.4 зарядился с 30% до 90% за 37 минут. Ariya, с 20% до 90% - за 47 минут.

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Вывод

Сравнивая между собой эти автомобили, достаточно трудно выбрать лидера. Оба автомобиля достаточно похожи по характеристикам и выполнены на высоком уровне, хотя и сделаны в Китае.

Стоит лишь отметить, что эти автомобили официально не продаются в Украине, но сейчас уже есть большое количество дилеров, которые импортируют эти машины из других стран (обычно это Китай). Именно поэтому покупателю такого авто не стоит надеяться ни на гарантию, ни на фирменный сервис этих електрокросоверов.