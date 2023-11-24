20:20, 24 ноября 0

Подбор зимних шин для кроссовера несколько отличается от обычного легкового авто. Дело здесь не только в размерах шин.

Большинство производителей автомобильной резины выпускают специальные серии зимних колес для кроссоверов. Яркий пример – Continental WinterContact TS870P. Эта резина разработана специально для кроссоверов и позволяет обеспечить все преимущества такого типа автомобилей во время зимней эксплуатации.

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Выбирая зимние шины для кроссовера, следует учитывать целый ряд параметров. Некоторые из них нужно учитывать обязательно, другие дают определенное "пространство для маневра". Поэтому разберем каждый из них.

Размер

Размер зимней шины должен быть таким, который рекомендует завод-производитель вашего автомобиля. Обычно эти размеры указаны в сервисной книге, на боковой стойке кузова (между дверями) или на крышке люка топливного бака. Если там указано несколько размеров, для зимних условий рекомендуют выбирать более узкие шины с более высоким профилем.

На боковине шины указаны ее параметры. Важнейшими при подборе являются размер и индексы

Отступать от рекомендаций завода производителя не стоит, ведь инженеры, которые рассчитывали параметры шин, делали это не просто так. Для корректной работы подвески, трансмиссии и электронных систем безопасности размер шин имеет очень большое значение.

Индексы

Также обязательно нужно учитывать индекс скорости. Этот параметр особенно важен для мощных и быстрых кроссоверов. Если максимальная скорость автомобиля больше, чем расчетная скорость шины, это может привести к трагическим последствиям на большой скорости.

Индекс нагрузки не менее важен особенно для кроссоверов и электромобилей, которые имеют большой вес. Здесь, как и в случае с индексом скорости, не стоит отступать от рекомендаций завода-производителя. Лучше взять шину с запасом по нагрузке.

"WinterContact TS 870 P особенно подходит для владельцев более тяжелых транспортных средств, которые также хотят обеспечить безопасность и эффективность на дороге зимой. Это одинаково касается электромобилей, седанов и внедорожников с двигателями внутреннего сгорания", — говорит Андреас Шленке, разработчик шин компании Continental.

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Тип протектора

В последние годы снег и лед на украинских дорогах выпадает не так часто, как раньше. Изменение климата вносит свои коррективы, поэтому целесообразность использования шипованных колес теряется. Кроме того, современные высокотехнологичные фрикционные шины, по подавляющему большинству параметров, намного лучше, чем шипованные.

Рисунок протектора имеет большое значение для эксплуатационных показателей. Такая комбинация V-образного расположения блоков и четырех больших продольных канавок свидетельствует о хорошей управляемости и способности шины эффективно отводить воду из пятна контакта.

Рисунок протектора большинства зимних шин направленный V-образный. Однако технологии не стоят на месте, поэтому разработчики WinterContact TS870P отошли от общепринятого V-профиля и создали четыре большие канавки между рядами профильных блоков. Эта инновационная структура протектора предлагает явные преимущества, особенно на мокрой поверхности, поскольку она особенно быстро отводит воду из контактной зоны. Это улучшает управляемость, сокращает тормозной путь и предотвращает аквапланирование.

Шины с таким рисунком протектора особенно актуальны во время относительно теплых украинских зим, когда дороги чаще бывают мокрыми, или покрытыми "снежной кашей" чем заснеженными и обледенелыми.

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Рейтинги

Определившись с размером, индексами и типом протектора, следует внимательно изучить независимые тесты шин. Выбирая шины по результатам тестирования независимых экспертов, прежде всего следует обращать внимание на показатели безопасности – ведь зимние шины для этого и устанавливают. Короткий тормозной путь и управляемость на разных типах поверхности можно считать важнейшими параметрами.

Auto Bild признал шину Continental WinterContact TS 870 P образцовой в показателях безопасности

Так журналы Auto Bild Allrad и Auto Bild Sportscars присудили шинам WinterContact TS 870 P оценку "Образцовый" в своих тестах зимних шин 2022 года. Эти шины поразили экспертов своим коротким тормозным путем на снегу и мокрой дороге, а также своей спортивной динамической управляемостью. Кроме того, шина WinterContact TS 870 P набрала баллы благодаря особенно энергосберегающему сопротивлению качению.

Цена

Качественные зимние шины – это, прежде всего, безопасность. Поэтому лучшим выбором станут современные высокотехнологичные шины от известного бренда. Например, Continental производит шины начиная с 1871 года и является лидером в этой области. Помните, что качественные шины имеют гораздо больше шансов уменьшить риск ДТП, и как результат, сохранить имущество или даже жизнь.

Экономия на шинах имеет сомнительные преимущества, ведь разница в цене между премиальным и бюджетным продуктом не такая уж и большая. Даже при штатной эксплуатации (без ДТП) премиальные шины могут легко окупиться, поскольку современные технологии позволяют минимизировать сопротивление качению (то есть улучшить топливную экономичность). Кроме того, премиальные шины, в большинстве случаев, более устойчивы к истиранию и имеют больший ресурс.