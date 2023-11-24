20:20, 24 листопада 0

Підбір зимових шин для кросовера дещо відрізняється від звичайного легкового авто. Справа тут не лише у розмірах шин.

Більшість виробників автомобільної гуми випускають спеціальні серії зимових коліс для кросоверів. Яскравий приклад – Continental WinterContact TS870P. Ця гума розроблена спеціально для кросоверів і дозволяє забезпечити всі перевагу такого типу автомобілів під час зимової експлуатації.

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Обираючи зимові шини для кросовера, слід враховувати цілий ряд параметрів. Деякі з них варто враховувати обов’язково, інші дають певний «простір для маневру». Тож розберемо кожен з них.

Розмір

Розмір зимової шини має бути таким, який рекомендує завод-виробник вашого автомобіля. Зазвичай ці розміри вказані у сервісній книзі, на боковій стійці кузова (між дверима) або на кришці люка паливного бака. Якщо там вказано кілька розмірів, для зимових умов рекомендують обирати вужчі шини з вищим профілем.

На боковині шини вказані її параметри. Найважливішими під час підбору є розмір та індекси

Відступати від рекомендацій заводу виробника не варто, адже інженери, які розраховували параметри шин, робили це не просто так. Для коректної роботи підвіски, трансмісії та електронних систем безпеки розмір шин має дуже велике значення.

Індекси

Також обов’язково потрібно враховувати індекс швидкості. Цей параметр особливо важливий для потужних та швидких кросоверів. Якщо максимальна швидкість автомобіля більша, ніж розрахункова швидкість шини, це може призвести до трагічних наслідків на великій швидкості.

Індекс навантаження не менш важливий особливо для кросоверів та електромобілів, які мають велику вагу. Тут, як і у випадку з індексом швидкості, не варто відступати від рекомендацій заводу-виробника. Краще взяти шину з запасом за навантаженням.

«WinterContact TS 870 P особливо підходить для власників більш важких транспортних засобів, які також хочуть забезпечити безпеку та ефективність на дорозі взимку. Це однаково стосується електромобілів, седанів і позашляховиків з двигунами внутрішнього згоряння», — говорить Андреас Шленке, розробник шин компанії Continental.

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Тип протектора

В останні роки сніг та лід на українських дорогах трапляється не так часто, як раніше. Зміна клімату вносить свої корективи, тому доцільність використання шипованих коліс втрачається. Окрім того, сучасні високотехнологічні фрикційні шини, за переважною більшістю параметрів, набагато кращі, ніж шиповані.

Малюнок протектора має велике значення для експлуатаційних показників. Така комбінація V-подібного розташування блоків та чотирьох великих повздовжних канавок свідчить про гарну керованість та здатність шини ефективно відводити воду з плями контакту.

Малюнок протектора більшості зимових шин направлений V-подібний. Проте технології не стоять на місці, тож розробники WinterContact TS870P відійшли від загальноприйнятого V-профілю та обрали чотири великі канавки між рядами профільних блоків. Ця інноваційна структура протектора пропонує явні переваги, особливо на мокрій поверхні, оскільки вона особливо швидко відводить воду з контактної зони. Це покращує керованість, скорочує гальмівний шлях і запобігає акваплануванню.

Шини з таким малюнком протектора особливо актуальні під час відносно теплих українських зим, коли дороги частіше бувають мокрими, або вкритими «сніговою кашею» ніж засніженими та обледенілими.

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Рейтинги

Визначившись з розміром, індексами та типом протектора, слід уважно вивчити незалежні тести шин. Обираючи шини за результатами тестування незалежних експертів, перш за все слід звертати увагу на показники безпеки – адже зимові шини для цього і встановлюють. Короткий гальмівний шлях та керованість на різних типах поверхні можна вважати найважливішими параметрами.

Auto Bild визнав шину Continental WinterContact TS 870 P зразковою у показниках безпеки

Так журнали Auto Bild Allrad і Auto Bild Sportscars присудили шинам WinterContact TS 870 P оцінку «Зразковий» у своїх тестах зимових шин 2022 року. Ці шини вразили експертів своїм коротким гальмівним шляхом на снігу та мокрій дорозі, а також своєю спортивною динамічною керованістю. Окрім того, шина WinterContact TS 870 P набрала бали завдяки особливо енергоощадному опору коченню.

Ціна

Якісні зимові шини – це, перш за все, безпека. Тому найкращим вибором стануть сучасні високотехнологічні шини від відомого бренду. Наприклад, Continental виробляє шини починаючи з 1871 року і є лідером у цій галузі. Пам’ятайте, що якісні шини мають набагато більше шансів зменшити ризик ДТП, і як результат, зберегти майно або навіть життя.

Економія на шинах має сумнівні переваги, адже різниця в ціні між преміальним та бюджетним продуктом не така вже й велика. Навіть за штатної експлуатації (без ДТП) преміальні шини можуть легко окупитись, оскільки сучасні технології дозволяють мінімізувати опір коченню (тобто покращити паливну економічність). Окрім того, преміальні шини, у більшості випадків, більш стійкі до стирання та мають більший ресурс.