ID.4 - один із найпопулярніших сімейних електрокросоверів в нашій країні. Доступна ціна, чудові характеристики та рівень комфорту робить його досить привабливим для українців. Проте перед купівлею цього авто часто постає питання: “Що обрати – моно- чи повнопривідний ID.4?”. Порівняємо між собою ці дві версії авто в українських умовах.

Українські кліматичні умови можуть стати справжнім “стрес-тестом” для електрокарів. Під час різкого зниження температури взимку витрата енергії в електромобілів суттєво збільшується. Експерти з каналу “Перша електричка” вирішили протестувати витрати енергії у двох різних версій ID.4.

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Для тесту обрали задньопривідний ID.4, взутий у 20-дюймову гуму (235/55/20`попереду й 255/55/20`ззаду) та повнопривідний з однаковим розміром гуми 225/65/18`на всіх колесах. Обидва розміри шин рекомендовані виробником – концерном Volkswagen AG саме для цих ID.4.

Під час поїздки власники авто помітили, що китайська гума, в яку було вдягнено моноприводне авто, дуже погано поводить себе на снігу. Саме тому автори закликають не нехтувати вибором гарної гуми для свого авто, бо будь-яка економія того не варта.

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Старт маршруту почався зі станції зарядки у с. Іванків. В момент старту батареї в обох авто були заряджені на 85%. Перші 100 кілометрів шляху вже досить сильно здивували – витрати в обох авто виявились майже схожі: монопривідний – 25.4 кВт-год, заряд батареї 51%; повнопривідний – 25.7 кВт-год, батарея – 50%. Схожі результати зберігались і надалі, що вразило експертів.

В кінці маршруту, коли обидва авто повернулись до Києва, експерти навели таблицю середніх витрат у своїх авто. Вони підкреслили, що в складні погодні умови витрати значно збільшуються, проте навіть в таких умовах на електромобілях вже сміливо можна подорожувати на довгі дистанції.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що середні витрати на електромобілі залежать не лише від виду приводу і погодних умов, а й від коліс, які встановлені на вашому авто.

Як довели експерти з каналу “Перша електричка”, повнопривідний автобіль на вужчих і менших шинах споживає енергії стільки ж, як авто на задньому приводі, яке, здавалося б, має споживати менше. Тобто вибір шин на електромобілях ще більш важливий, ніж на авто з ДВЗ.