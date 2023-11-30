ID.4 - один из самых популярных семейных электрокроссоверов в нашей стране. Доступная цена, отличные характеристики и уровень комфорта делает его достаточно привлекательным для украинцев. Однако перед покупкой этого авто часто возникает вопрос: "Что выбрать - моно- или полноприводный ID.4?". Сравним между собой эти две версии авто в украинских условиях.

Украинские климатические условия могут стать настоящим "стресс-тестом" для электрокаров. При резком снижении температуры зимой расход энергии у электромобилей существенно увеличивается. Эксперты из канала "Первая электричка" решили протестировать расход энергии у двух разных версий ID.4.

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Для теста выбрали заднеприводный ID.4, обутый в 20-дюймовую резину (235/55/20` спереди и 255/55/20` сзади) и полноприводный с одинаковым размером резины 225/65/18` на всех колесах. Оба размера шин рекомендованы производителем – концерном Volkswagen AG именно для этих ID.4.

Во время поездки владельцы авто заметили, что китайская резина, в которую было одето моноприводное авто, очень плохо ведет себя на снегу. Именно поэтому авторы призывают не пренебрегать выбором хорошей резины для своего авто, потому что любая экономия того не стоит.

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Старт маршрута начался со станции зарядки в с. Иванков. В момент старта батареи в обоих авто были заряжены на 85%. Первые 100 километров пути уже достаточно сильно удивили – расходы в обоих авто оказались почти похожи: моноприводный – 25.4 кВт-ч, заряд батареи 51%; полноприводный – 25.7 кВт-ч, батарея – 50%. Похожие результаты сохранялись и в дальнейшем, что поразило экспертов.

В конце маршрута, когда оба авто вернулись в Киев, эксперты привели таблицу средних расходов в своих авто. Они подчеркнули, что в сложные погодные условия расходы значительно увеличиваются, однако даже в таких условиях на электромобилях уже смело можно путешествовать на длинные дистанции.

Подытоживая, можно сделать вывод, что средние расходы на электромобили зависят не только от вида привода и погодных условий, но и от колес, которые установлены на вашем авто.

Как доказали эксперты из канала "Первая электричка", полноприводный автомобиль на более узких и меньших шинах потребляет энергии столько же, как авто на заднем приводе, которое, казалось бы, должно потреблять меньше. То есть выбор шин на электромобилях еще более важен, чем на авто с ДВС.