Вариант электромобиля Volkswagen ID.4 примерно на 1,5-1,8 тысячи долларов дороже версии без него (в составе так называемого "зимнего пакета"). Но настолько ли он эффективен в украинских условиях, чтобы за него переплачивать?

Новые ID.4 в Украине поступают в разных версиях, и среди них есть возможность выбрать "зимний пакет", у которого есть тепловой насос. Нужен ли он вообще, и предоставляет ли преимущества в украинских условиях, решили проверить эксперты с канала "Первая электричка".

Проверить эффективность теплового насоса решили в трех тестах. Первые два достаточно похожи между собой. Оба авто после холодной ночи проедут короткие дистанции, чтобы зафиксировать средние расходы. Перед окончательным тестом оба авто пройдут процесс зарядки, а третьим и основным тестом стал "забег" на длинную дистанцию – оба авто проедут 50 км.

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Для сравнения выбрали два полноприводных ID.4 комплектации Prime: один с тепловым насосом, а другой – без него. Однако это не единственное отличие между ними. Авто без теплового насоса оборудовано 18 дюймовыми колесами, тогда как другой ID.4 имел диски 21 дюймов.

По условиям тестирования оба авто двигались по Киеву 50-60 км/ч, без резких обгонов, и с одинаковыми настройками климатической системы. Таким образом, авторы теста попытались создать максимально равные условия для обоих авто.

Тестовый заезд на 50 км показал довольно интересный результат. Уже на половине пути, когда авто проехали 33 км из запланированных 50, авто имели разные показатели расхода. Авто без теплового насоса расходовало 27.5 кВт-ч, тогда как авто, оборудованное им, расходовало 26.9 кВт-ч. То есть, разница составляла всего 0.6 кВт-ч.

Изменив настройки климат-контроля и подняв температуру до 24°C, разница потребления в обоих авто увеличилась. ID.4 с тепловым насосом начал потреблять 26.3 кВт-ч, тогда как авто без него показало уровень расхода 27 кВт-ч.

Однако в конце запланированного маршрута преимущество почти нивелировалось – обычный ID.4 потреблял 27.2 кВт-ч., а ID.4 с тепловым насосом – 27 кВт-часов.

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Тест, который предусматривал поездку на авто после холодной ночи на 10 км, также удивил. Прежде чем трогаться, в обоих авто идентично настроили климат на 21°C с подогревом руля и сиденья водителя в первом положении, и выбрали режим езды Comfort и режим работы рекуперации в положении D. Авто, оборудовано тепловым насосом, показало расход 31.4 кВт-ч., а авто без него – 32.8 кВт-часов.

Окончательный короткий тест на 20 км лишь окончательно подтвердил результаты двух прошлых тестов. Топовая версия ID.4 с тепловым насосом потребляла в среднем 24.3 кВт-часов. Аналогичный результат показала и обычная версия ID.4. В конце всех тестирований авторы привели таблицу общую таблицу всех расходов на обоих авто.

Подытоживая, можно уверенно сказать, что правильный выбор размера колес почти нивелирует отсутствие теплового насоса в обычном ID.4 Prime. Можно сделать вывод - переплачивать за дополнительную опцию в виде теплового насоса нет смысла. Его эффективность в украинских условиях в Volkswagen ID.4 является достаточно низкой.