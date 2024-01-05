Стали відомі найпопулярніші електромобілі з пробігом у США. Всі моделі Tesla (окрім найновішого Cybertruck) є у першій десятці.

Стали відомі найпопулярніші електромобілі минулого року у США. Зазначається, що Tesla Model 3 посів перше місце у рейтингу найпопулярніших вживаних електромобілів, кросовер Model Y посів друге місце, Chevy Bolt EV – третій.

Читайте також: Електромобілі менш екологічно чисті, ніж авто ДВЗ: дослідження

Цікаво, що минулого року Tesla посіла перші чотири позиції з цифрами з моделями 3, Y, S та X відповідно. У міру зростання популярності електромобілів у США покупці шукали більш доступні вживані моделі.

У 2023 році на Tesla Model 3 припадало 34,9% продажів вживаних електромобілів, Модель Y посіла друге місце з 11,9% частки ринку. Chevy Bolt EV піднявся на чотири позиції і зайняв третє місце, обігнавши Model S і X з 6,9% ринку. Тим часом Nissan Leaf посів четверте місце з 6,2% продажів вживаних електромобілів у США.

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів з пробігом у США виглядає так:

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Chevrolet Bolt EV

Nissan Leaf

Tesla Model S

Tesla Model X

Ford Mustang Mach-E

Audi E-Tron

Porsche Taycan

Volkswagen ID.4

США у 2023 році ймовірно встановили черговий рекорд. Очікується, що продажі електромобілів становитимуть близько 8% від загального обсягу продажів нових авто. Наступного року, згідно з даними Cox Automotive, на їх долю припадатиме близько 10%.