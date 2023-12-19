Німецькі вчені провели незалежне дослідження, в ході якого з’ясували, що протягом 200 000 кілометрів свого ресурсу електромобілі значно екологічніші від бензинових чи дизельних аналогів, хоча й почали свій цикл з величезного екологічного боргу.

Виробництво акумуляторів обтяжує електромобілі раннім екологічним боргом, але протягом терміну служби вони значно скорочують викиди. Уже доведено, що виробництво акумуляторів є брудним бізнесом. Відповідно, виробництво електромобілів спричиняє більше забруднення, ніж технологія виготовлення автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Однак є одна суттєва деталь: дослідження показало, що електромобілю потрібно всього 90 000 км, щоб амортизувати той борг і стати екологічнішим за автомобіль з ДВЗ.

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"Точна оцінка життєвого циклу автомобілів залежить від багатьох факторів — місця виробництва, енергетичної суміші у виробництві транспортних засобів і компонентів, а також системи приводу, яка використовується на дорозі, і споживаної енергії. Електромобілі та гібридні транспортні засоби починаються з екологічного тягаря через ресурсомістке виробництво приводної технології", — сказав доктор Йоахім Дамаскі, голова VDI Gesellschaft Fahrzeug, німецької інженерної асоціації.

Протягом подальшого терміну служби електромобілі стають екологічно чистішими. Після 200 000 кілометрів EV викидає 24,2 тони CO 2 , а дизельний автомобіль – 33 тони, що на 36 відсотків більше.

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Перехід до електромобільності позитивно впливає на екологічний баланс: тільки за останні п’ять років німецькі виробники автомобілів значно збільшили свої витрати на нові технології. Фото: Eibne

Цим же дослідженням позитивно оцінено екологічність гібридів. За даними організації, очікується, що за той самий період часу гібридний автомобіль, що підключається до електромережі, викидає 24,8 тони CO 2 , що лише на 0,6 тонни більше, ніж електромобіль.

Хоча це робить електрифіковані транспортні засоби кращим варіантом, з точки зору навколишнього середовища, все ще лишається багато можливостей для вдосконалення. Наприклад, якщо електромобіль працює на електроенергії з викопного палива, йому може знадобитися 160 000 км, щоб стати екологічнішим за автомобіль із внутрішнім згорянням.

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"Нам потрібно розглядати викиди парникових газів під час виробництва, тривалості та утилізації в оцінці життєвого циклу. Тому нам потрібно більше екологічного виробництва акумуляторів, краща переробка акумуляторів, швидке розширення відновлюваних джерел енергії", — наголосив доктор Йоахім Дамаскі.

Електричні автомобілі стають доступнішими у вартості придбання: ціни на батареї постійно падають і це стимулює попит. Фото: aussiedlerbote.de

VDI має сім рекомендацій для транспортної галузі. По-перше, це підкреслює важливість зеленої електромережі. По-друге, виробництво акумуляторів для електромобілів повинно бути менш обтяжливим для навколишнього середовища, і їх місцеве виробництво допоможе в цьому, як і їх переробка. Експерти VDI також позитивно ставляться до використання електричного палива та заохочують впровадження PHEV. Нарешті, асоціація рекомендує покращити долю рейкового електротранспорту для міських районів.