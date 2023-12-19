Німецькі вчені провели незалежне дослідження, в ході якого з’ясували, що протягом 200 000 кілометрів свого ресурсу електромобілі значно екологічніші від бензинових чи дизельних аналогів, хоча й почали свій цикл з величезного екологічного боргу.
Виробництво акумуляторів обтяжує електромобілі раннім екологічним боргом, але протягом терміну служби вони значно скорочують викиди. Уже доведено, що виробництво акумуляторів є брудним бізнесом. Відповідно, виробництво електромобілів спричиняє більше забруднення, ніж технологія виготовлення автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.
Однак є одна суттєва деталь: дослідження показало, що електромобілю потрібно всього 90 000 км, щоб амортизувати той борг і стати екологічнішим за автомобіль з ДВЗ.
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"Точна оцінка життєвого циклу автомобілів залежить від багатьох факторів — місця виробництва, енергетичної суміші у виробництві транспортних засобів і компонентів, а також системи приводу, яка використовується на дорозі, і споживаної енергії. Електромобілі та гібридні транспортні засоби починаються з екологічного тягаря через ресурсомістке виробництво приводної технології", — сказав доктор Йоахім Дамаскі, голова VDI Gesellschaft Fahrzeug, німецької інженерної асоціації.
Протягом подальшого терміну служби електромобілі стають екологічно чистішими. Після 200 000 кілометрів EV викидає 24,2 тони CO2, а дизельний автомобіль – 33 тони, що на 36 відсотків більше.
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Перехід до електромобільності позитивно впливає на екологічний баланс: тільки за останні п’ять років німецькі виробники автомобілів значно збільшили свої витрати на нові технології. Фото: Eibne
Цим же дослідженням позитивно оцінено екологічність гібридів. За даними організації, очікується, що за той самий період часу гібридний автомобіль, що підключається до електромережі, викидає 24,8 тони CO2, що лише на 0,6 тонни більше, ніж електромобіль.
Хоча це робить електрифіковані транспортні засоби кращим варіантом, з точки зору навколишнього середовища, все ще лишається багато можливостей для вдосконалення. Наприклад, якщо електромобіль працює на електроенергії з викопного палива, йому може знадобитися 160 000 км, щоб стати екологічнішим за автомобіль із внутрішнім згорянням.
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"Нам потрібно розглядати викиди парникових газів під час виробництва, тривалості та утилізації в оцінці життєвого циклу. Тому нам потрібно більше екологічного виробництва акумуляторів, краща переробка акумуляторів, швидке розширення відновлюваних джерел енергії", — наголосив доктор Йоахім Дамаскі.
Електричні автомобілі стають доступнішими у вартості придбання: ціни на батареї постійно падають і це стимулює попит. Фото: aussiedlerbote.de
VDI має сім рекомендацій для транспортної галузі. По-перше, це підкреслює важливість зеленої електромережі. По-друге, виробництво акумуляторів для електромобілів повинно бути менш обтяжливим для навколишнього середовища, і їх місцеве виробництво допоможе в цьому, як і їх переробка. Експерти VDI також позитивно ставляться до використання електричного палива та заохочують впровадження PHEV. Нарешті, асоціація рекомендує покращити долю рейкового електротранспорту для міських районів.