Немецкие ученые провели независимое исследование, в ходе которого выяснили, что в течение 200 000 километров своего ресурса электромобили значительно экологичнее бензиновых или дизельных аналогов, хотя и начали свой цикл с огромного экологического долга.

Производство аккумуляторов обременяет электромобили ранним экологическим долгом, но в течение срока службы они значительно сокращают выбросы. Уже доказано, что производство аккумуляторов является грязным бизнесом. Соответственно, производство электромобилей вызывает большее загрязнение, чем технология изготовления автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Однако есть одна существенная деталь: исследование показало, что электромобилю нужно всего 90 000 км, чтобы амортизировать тот долг и стать экологичнее автомобиля с ДВС.

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"Точная оценка жизненного цикла автомобилей зависит от многих факторов - места производства, энергетической смеси в производстве транспортных средств и компонентов, а также системы привода, которая используется на дороге, и потребляемой энергии. Электромобили и гибридные транспортные средства начинаются с экологического бремени через ресурсоемкое производство приводной технологии", - сказал доктор Йоахим Дамаски, председатель VDI Gesellschaft Fahrzeug, немецкой инженерной ассоциации.

В течение дальнейшего срока службы электромобили становятся экологически чище. После 200 000 километров EV выбрасывает 24,2 тонны CO 2 , а дизельный автомобиль – 33 тонны, что на 36 процентов больше.

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Переход к электромобильности положительно влияет на экологический баланс: только за последние пять лет немецкие производители автомобилей значительно увеличили свои расходы на новые технологии. Фото: Eibne

Этим же исследованием положительно оценена экологичность гибридов. По данным организации, ожидается, что за тот же период времени гибридный автомобиль, подключаемый к электросети, выбрасывает 24,8 тонны CO 2 , что лишь на 0,6 тонны больше, чем электромобиль.

Хотя это делает электрифицированные транспортные средства лучшим вариантом, с точки зрения окружающей среды, все еще остается много возможностей для совершенствования. Например, если электромобиль работает на электроэнергии из ископаемого топлива, ему может понадобиться 160 000 км, чтобы стать экологичнее автомобиля с внутренним сгоранием.

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"Нам нужно рассматривать выбросы парниковых газов при производстве, продолжительности и утилизации в оценке жизненного цикла. Поэтому нам нужно больше экологического производства аккумуляторов, лучшая переработка аккумуляторов, быстрое расширение возобновляемых источников энергии", — отметил доктор Йоахим Дамаски.

Электрические автомобили становятся доступными в стоимости приобретения: цены на батареи постоянно падают и это стимулирует спрос. Фото: aussiedlerbote.de

VDI имеет семь рекомендаций для транспортной отрасли. Во-первых, это подчеркивает важность зеленой электросети. Во-вторых, производство аккумуляторов для электромобилей должно быть менее обременительным для окружающей среды, и их местное производство поможет в этом, как и их переработка. Эксперты VDI также положительно относятся к использованию электрического топлива и поощряют внедрение PHEV. Наконец, ассоциация рекомендует улучшить судьбу рельсового электротранспорта для городских районов.