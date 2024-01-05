Стали известны самые популярные электромобили с пробегом в США. Все модели Tesla (кроме новейшего Cybertruck) есть в первой десятке.

Стали известны самые популярные электромобили прошлого года в США. Отмечается, что Tesla Model 3 занял первое место в рейтинге самых популярных подержанных электромобилей, кроссовер Model Y занял второе место, Chevy Bolt EV – третий.

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Интересно, что в прошлом году Tesla заняла первые четыре позиции с цифрами с моделями 3, Y, S и X соответственно. По мере роста популярности электромобилей в США покупатели искали более доступные подержанные модели.

В 2023 году на Tesla Model 3 приходилось 34,9% продаж подержанных электромобилей, Модель Y заняла второе место с 11,9% доли рынка. Chevy Bolt EV поднялся на четыре позиции и занял третье место, обогнав Model S и X с 6,9% рынка. Тем временем Nissan Leaf занял четвертое место с 6,2% продаж подержанных электромобилей в США.

ТОП-10 самых популярных электромобилей с пробегом в США выглядит так:

Tesla Model 3

Tesla Model Y

Chevrolet Bolt EV

Nissan Leaf

Tesla Model S

Tesla Model X

Ford Mustang Mach-E

Audi E-Tron

Porsche Taycan

Volkswagen ID.4

США в 2023 году вероятно установили очередной рекорд. Ожидается, что продажи электромобилей составят около 8% от общего объема продаж новых авто. В следующем году, согласно данным Cox Automotive, на их долю будет приходиться около 10%.