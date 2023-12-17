Популярність електромобілів в Україні постійно зростає, однак далеко не кожен електрокар пристосований до українських умов. Сьогодні порівняємо Volkswagen ID.4, BMW iX3 та Tesla Model Y – три досить схожих представників класу електро-SUV.

Експерти з каналу “Перша електричка”, які вже давно займаються темою електромобілів, вирішили порівняти три найпопулярніші представники класу електрокросоверів. Автомобілі досить схожі за цінами та характеристиками, тому не дивно, що вони досить популярні в Україні.

На тест обрали задньопривідні Volkswagen ID.4 та BMW iX3, та повнопривідний Tesla Model Y (авто вміє програмно “вимикати” повний привід і продовжувати рух на задньому у деяких випадках). Всі автомобілі мають схожі за параметрами батареї місткістю 75 кВт, то ж експерти вирішили порівняти витрати.

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Для цього обрали маршрут на заміській трасі довжиною 240 км, з умовою зупинки кожні 80 км. Рухались авто у різних режимах з максимально дозволеною швидкістю. Також у всіх авто увімкнений клімат. Окрім тесту на показник витрат, експерти порівняли швидкість заряджання та розміри багажного відділення.

Тест витрат

Під час подорожі експерти поділились своїми відчуттями про авто. У Tesla Model Y виокремили гарну динаміку і керованість, та стильний салон, однак серед трьох авто машина мала найгіршу шумоізоляцію та отримала незначний мінус за екран, який неможливо розвернути в бік водія, а також за низьку якість матеріалів.

BMW отримав найкращі відгуки про рівень комфорту в салоні, оснащеність додатковими опціями, та гарні гальма, однак маленьким мінусом стала відсутність інформації про відсоток заряд батареї на приладовій панелі у водія.

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Volkswagen ID.4 також отримав позитивні відгуки про свій просторий салон та зручні сидіння, однак експерти зазначили, що авто має найгірші гальма в порівнянні з конкурентами.

За перші 80 км шляху середні витрати на Tesla Model Y становили 20.6 кВт-год., показник батареї – 66%. BMW iX3 показав середні витрати 23.6 кВт-год., батарея 65%. Схожі показники були й в ID.4: батарея 65%, витрати – 23.3 кВт-год.

На другому відрізку результати були досить схожими. ID.4 – 23.9 кВт-год, батарея – 36%; iX3 – 24.5 кВт-год, батарея – 36% ; Model Y - батарея 40%, витрати – 20.6 кВт-год.

Останній відрізок: BMW – 24.9 кВт-год, батарея – 7%. ID.4 – залишок батареї 4%, витрати – 24.4 кВт-год. Model Y – 12% батарея, 21.3 кВт год – середні витрати.

Експерти навели загальну таблицю показників витрат та заряду батареї, з якого можна зробити висновок, що Tesla виявилась трошки економнішою.

Тест багажників

Тест багажних відділень також виявився досить цікавим. Наявні валізи помістились в усі багажники авто. Багажник Tesla має багато таємних ніш, куди можна розмістити невеликі предмети, а також відсік спереду авто, куди влізе навіть невелика валіза.

Багажник BMW достатньо просторий і має квадратну форму. Він також має таємні ніші та підпілля, однак валіза туди не влазить. Навіть коли експерти завантажили усі валізи, місце в багажнику все одно залишилось.

Аналогічною була ситуація і в ID.4. Там немає ніш, шторки та підпілля, однак багажник найбільший серед всіх авто, тому валізи також помістились без проблем.

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Тест швидкості зарядки

Авто заряджали по черзі, один за одним, бо зарядити авто одночасно можливості не було.



Tesla: на старті зарядки батарея приймала струм в 350 вольтів. За 30 хвилин зарядилась до 80%, і спожила 51.4 кВт-год.

BMW: спожила 51.4 кВт за 37 хвилин, батарея зарядилась з 7% до 79%.

ID.4: батарея почала зарядку з 4% і одразу прийняла піковий струм у 250А, і спожила 51.4 кВт за 34 хвилини. Батарея зарядилась до 74%.

Отже, найшвидшою в плані зарядки виявилась Tesla Model Y.

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Висновок

Хоч авто досить схожі за характеристиками й ціною, кожен покупець знайде свої плюси та мінуси у цих електрокарів. Хтось буде цінувати BMW та VW за їх європейське походження (хоч і обидва авто вироблені в Китаї). Натомість Tesla виготовляється для ринку США, тож часто її опції не адаптовані для нашої країни. Також хтось буде прихильником стильного салону Model Y, попри її найгіршу підвіску в порівнянні з ID.4 та iX3. Так само для когось може стати проблемою погані гальма в ID.4. То ж, підсумовуючи: авто досить схожі, але кожен має свої окремі опції, які можуть приваблювати водіїв, тому зовсім не дивно, що всі три авто є досить популярними в Україні.