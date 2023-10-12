Перераховані найпопулярніші автомобілі у світі. Машини з традиційними двигунами продовжують беззаперечно домінувати, проте попит на електрокари стрімко зростає на тлі зростання їхньої різноманітності.

За підрахунками порталу Focus2move, який врахував дані з продажів у 162 країнах світу, з січня по серпень абсолютним лідером став електричний кросовер Tesla Model Y. За вісім місяців по всій планеті було реалізовано 758 645 одиниць, що на 76,7 відсотка більше від результату того ж періоду минулого року.

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Tesla Model Y змістила з п'єдесталу Toyota Corolla, яка довго лідирувала і за рік втратила 3,4 відсотка покупців. На ній за січень-серпень 2023 зупинили вибір 711 780 осіб. Замикають першу трійку пікапи Ford F-Series із 595 675 покупцями, що на 18,6 відсотків більше у річному порівнянні.

Далі йде ще одна Toyota - кросовер RAV4, що втратив дві позиції. Його купили 567 196 осіб (мінус 3,8 відсотка). П'ятим став Honda CR-V (434 792 покупців, плюс 5,7 відсотка), шостим – Hyundai Tucson (410 748 шт. та 13,4 відсотка).

Toyota Camry опустилася на три рядки вниз. Попит на бізнес-седан впав на 6,2 відсотка до 407 796 штук. Восьме, дев'яте та десяте місця дісталися Chevrolet Silverado (402 486 шт. і плюс 3,7 відсотка), Toyota Hilux (381 338 шт. та мінус 4,0 відсотка) та Tesla Model 3 (364 195 шт. та мінус 2,8 відсотка) відсотка).

Tesla продовжує цінові війни. Після чергового раунду зниження минулого тижня вартість Model 3 майже зрівнялася з ціною Toyota Corolla.