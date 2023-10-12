Перечислены самые популярные автомобили в мире. Машины с традиционными двигателями продолжают доминировать, однако спрос на электрокары стремительно растет на фоне роста их разнообразия.

По подсчетам портала Focus2move, который учел данные по продажам в 162 странах мира, с января по август абсолютным лидером стал электрический кроссовер Tesla Model Y. За восемь месяцев по всей планете было реализовано 758 645 единиц, что на 76,7 процента больше результата. же периода в прошлом году.

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Tesla Model Y сместила с пьедестала Toyota Corolla, долго лидировавшую и за год потерявшую 3,4 процента покупателей. На ней за январь-август 2023 года остановили выбор 711 780 человек. Замыкают первую тройку пикапы Ford F-Series с 595 675 покупателями, что на 18,6 процента больше в годовом сравнении.

Далее следует еще одна Toyota – кроссовер RAV4, потерявший две позиции. Его купили 567 196 человек (минус 3,8 процента). Пятым стал Honda CR-V (434 792 покупателей, плюс 5,7 процента), шестым – Hyundai Tucson (410 748 шт. и 13,4 процента).

Toyota Camry опустилась на три строчки вниз. Спрос на бизнес-седан упал на 6,2 процента до 407 796 штук. Восьмое, девятое и десятое места достались Chevrolet Silverado (402 486 шт. и плюс 3,7 процента), Toyota Hilux (381 338 шт. и минус 4,0 процента) и Tesla Model 3 (364 195 шт. и минус 2 ,8 процента) процента).

Tesla продолжает ценовые войны. После очередного раунда понижения на прошлой неделе стоимость Model 3 почти сравнялась с ценой Toyota Corolla.