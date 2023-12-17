Популярность электромобилей в Украине постоянно растет, однако далеко не каждый электрокар приспособлен к украинским условиям. Сегодня сравним Volkswagen ID.4, BMW iX3 и Tesla Model Y - три достаточно похожих представителей класса электро-SUV.

Эксперты из канала "Первая электричка", которые уже давно занимаются темой электромобилей, решили сравнить три самых популярных представителя класса электрокроссоверов. Автомобили достаточно похожи по ценам и характеристикам, поэтому неудивительно, что они достаточно популярны в Украине.

На тест выбрали заднеприводные Volkswagen ID.4 и BMW iX3, и полноприводный Tesla Model Y (авто умеет программно "выключать" полный привод и продолжать движение на заднем в некоторых случаях). Все автомобили имеют схожие по параметрам батареи емкостью 75 кВт, поэтому эксперты решили сравнить расходы.

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Для этого выбрали маршрут на загородной трассе длиной 240 км, с условием остановки каждые 80 км. Двигались авто в разных режимах с максимально разрешенной скоростью. Также во всех авто включен климат. Кроме теста на показатель расхода, эксперты сравнили скорость зарядки и размеры багажного отделения.

Тест расходов

Во время путешествия эксперты поделились своими ощущениями об авто. В Tesla Model Y выделили хорошую динамику и управляемость, и стильный салон, однако среди трех авто машина имела худшую шумоизоляцию и получила незначительный минус за экран, который невозможно развернуть в сторону водителя, а также за низкое качество материалов.

BMW получил лучшие отзывы об уровне комфорта в салоне, оснащенность дополнительными опциями, и хорошие тормоза, однако маленьким минусом стало отсутствие информации о проценте заряд батареи на приборной панели у водителя.

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Volkswagen ID.4 также получил положительные отзывы о своем просторном салоне и удобных сиденьях, однако эксперты отметили, что авто имеет худшие тормоза по сравнению с конкурентами.

За первые 80 км пути средние расходы на Tesla Model Y составляли 20.6 кВт-ч., показатель батареи – 66%. BMW iX3 показал средний расход 23.6 кВт-ч., батарея 65%. Похожие показатели были и у ID.4: батарея 65%, расход – 23.3 кВт-ч.

На втором отрезке результаты были довольно похожими. ID.4 – 23.9 кВт-ч, батарея – 36%; iX3 – 24.5 кВт-ч, батарея – 36% ; Model Y - батарея 40%, расход – 20.6 кВт-ч.

Последний отрезок: BMW – 24.9 кВт-ч, батарея – 7%. ID.4 – остаток батареи 4%, расход – 24.4 кВт-ч. Model Y – 12% батарея, 21.3 кВт-ч – средние расходы.

Эксперты привели общую таблицу показателей расходов и заряда батареи, из которого можно сделать вывод, что Tesla оказалась немножко экономнее.

Тест багажников

Тест багажных отделений также оказался достаточно интересным. Имеющиеся чемоданы поместились во все багажники авто. Багажник Tesla имеет много тайных ниш, куда можно разместить небольшие предметы, а также отсек спереди авто, куда влезет даже небольшой чемодан.

Багажник BMW достаточно просторный и имеет квадратную форму. Он также имеет тайные ниши и подполья, однако чемодан туда не влезает. Даже когда эксперты загрузили все чемоданы, место в багажнике все равно осталось.

Аналогичной была ситуация и в ID.4. Там нет ниш, шторки и подполья, однако багажник самый большой среди всех авто, поэтому чемоданы также поместились без проблем.

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Тест скорости зарядки

Авто заряжали по очереди, один за другим, потому что зарядить авто одновременно возможности не было.



Tesla: на старте зарядки батарея принимала ток в 350 вольт. За 30 минут зарядилась до 80%, и потребила 51.4 кВт-ч.

BMW: потребила 51.4 кВт за 37 минут, батарея зарядилась с 7% до 79%.

ID.4: батарея начала зарядку с 4% и сразу приняла пиковый ток в 250А, и потребила 51.4 кВт за 34 минуты. Батарея зарядилась до 74%.

Итак, самой быстрой в плане зарядки оказалась Tesla Model Y.

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Вывод

Хотя авто достаточно похожи по характеристикам и цене, каждый покупатель найдет свои плюсы и минусы у этих электрокаров. Кто-то будет ценить BMW и VW за их европейское происхождение (хотя и оба авто произведены в Китае). Зато Tesla изготавливается для рынка США, поэтому часто ее опции не адаптированы для нашей страны. Также кто-то будет сторонником стильного салона Model Y, несмотря на ее худшую подвеску по сравнению с ID.4 и iX3. Так же для кого-то может стать проблемой плохие тормоза в ID.4. Так, подытоживая: авто достаточно похожи, но каждый имеет свои отдельные опции, которые могут привлекать водителей, поэтому совсем не удивительно, что все три авто являются достаточно популярными в Украине.