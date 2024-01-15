Не всі електричні автомобілі мають запас ходу у 400-500 км. Більшість вживаних "електричок" обмежені 200 км на одному заряді. Серед них - Hyundai Ioniq, який продавався в Україні новим та завозиться в нашу країну з Європи вживаним.

На тесті в експертів “Першої електрички” був Hyndai Ioniq з батареєю місткістю 28 кВт та пробігом в 50 000 км. Блогери провели тестування на два найголовніші параметри: швидкості зарядки та реального запасу ходу. Для цього автомобіль розрядили майже в нуль: до зарядного хабу Viwatt авто доїхало на 2% заряду батареї.

Ioniq обладнано зарядним портом типу CCS. Батарея була сильно розряджена, тому приймала 58 кВт. Як зазначили автори, у піку автомобіль приймає 66,5 кВт.

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Авто заряджалось до 94%, адже в автомобілі встановлено обмеження на максимальний відсоток заряду від швидкої зарядної станції. Результат виявився чудовим: до 92% батарея Ioniq зарядилась за пів години. На 94% заряду бортовий комп’ютер в авто прогнозує 182 км запасу ходу.

Наступним протестували комплектний зарядний пристрій, призначений для заряджання від звичайної розетки. Оригінальний зарядний пристрій дає нам змогу заряджатись зі струмом не більше ніж 12 Ампер. Якщо 12 А помножити на 220 вольт, маємо 2,6 кВт на годину, чого достатньо, аби повністю зрадити автомобіль за ніч.

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Наступного дня, повністю заряджений автомобіль вирішили знову розрядити, аби перевірити реальний запас ходу Ioniq. На авто пересувались у звичайному міському темпі, з використанням різних режимів їзди й рекуперації та з клімат-контролем.

Під час поїздок по місту автомобіль показував витрати в середньому 14-15 кВт*год. Експерти поділились власним враженням від автомобіля. Загалом, динаміка Ioniq непогана, враховуючи те, що автомобіль обладнано батареєю у 28 кВт, та електромотором потужністю 120 кінських сил. Керованість та підвіска авто також хороша. Матеріали салону, попри пробіг більш ніж в 50 000 км, мають гарний вигляд; панель приладів та пластик всередині не скрипить. Особливо авторам сподобалось налаштування рекуперації.

Автори залишили на декілька днів Ioniq з залишком заряду батареї в 37%. Під час простою батарея авто не втратила заряд. Пробіг зі 100 до 37% становив 131 км.

Денис розрядив батарею Hyundai до 5%, і на шляху до зарядної станції, авто перейшло в так званий режим “черепахи”, при цьому сильно обмеживши потужність. Навіть коли педаль газу була натиснута повністю, авто не розганялось більше ніж 50 км на годину, а в гірку взагалі втрачало швидкість. Але автомобілю вдалось дістатись до зарядного хабу на 1% заряду батареї.

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Загалом, підсумовуючи, на одному повному заряді батареї автомобіль проїхав рівно 190 км. Середні витрати при цьому склали 13,3 кВт-години. Такий результат можна вважати чудовим, як для автомобіля з такою місткістю батареї.

“Однозначно впевнений, що якщо ви їздите 90% часу по місту і на трасу виїжджаєте раз чи два на рік, і то в межах області – Ioniq стане для вас досить вірним другом” – сказав Денис, автор “Першої електрички”.